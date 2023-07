Fa il giro del web la battuta sugli astemi in Veneto dello steward sul volo Ryanair Brindisi-Venezia.

Sta facendo letteralmente il giro del web la battuta sugli astemi in Veneto fatta da uno degli steward di bordo del volo Ryanair da Brindisi a Venezia dello scorso giovedì 6 luglio.

Oltre alle classiche informazioni rivolte ai passeggeri prima dell’atterraggio, infatti, quello che ha fatto diventare virale il video è in particolare una frase: “Se siete venuti qui in Veneto in vacanza, signori, spero tanto non siate astemi, altrimenti in Veneto cosa ci siete venuti a fare?”.