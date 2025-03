Sei nuovi treni regionali sui binari del Veneto: anche per la linea Verona-Rovigo

Anche la tratta Verona-Rovigo avrà i nuovi treni regionali del Veneto.

Ci saranno sei nuovi treni regionali sui binari del Veneto, compresa la tratta Verona-Rovigo. I nuovi treni sono stati presentati questa mattina, 28 febbraio, a Marghera, presenti il governatore del Veneto Luca Zaia, il direttore del Regionale Veneto di Trenitalia, Ivan Aggazio, e il direttore generale di Infrastrutture Venete, Alessandra Grosso.

“Sei nuovi treni, dei quali due ibridi, tre Pop e un Rock – ha detto Zaia – che vanno a potenziare ulteriormente la flotta del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale con mezzi sostenibili, innovativi e in grado di garantire un servizio sempre più confortevole e intermodale. Con la consegna odierna a Trenitalia da parte di Infrastrutture Venete, società interamente partecipata dalla Regione, di cinque convogli (due ibridi e tre Pop) che serviranno prioritariamente le linee Adria-Venezia Mestre, Chioggia-Rovigo e Rovigo-Verona e le altre linee regionali, e l’acquisto da parte di Trenitalia di un ulteriore mezzo (Rock), saranno 75 i nuovi treni che circoleranno lungo i binari del Veneto sugli 86 previsti dal contratto di servizio“.

“Se a questi aggiungiamo i 7 treni (Rock) che entreranno in funzione nel 2026, saranno 93 i nuovi convogli che viaggeranno sulle linee regionali per un investimento complessivo di 844 milioni di euro in un territorio, il Veneto, con la flotta ferroviaria più giovane d’Italia e un’età media dei treni inferiore ai cinque anni”.