Valeggio, all’incrocio “maledetto” è in arrivo il semaforo

Valeggio, semaforo all’incrocio già teatro di numerosi incidenti.

Sono iniziati i lavori per l’installazione di un semaforo dell’incrocio tra la Sp 27 “di Mongabia” e le strade comunali via Sei Vie e via Trentino, nel territorio di Valeggio sul Mincio. L’intervento, il cui termine è atteso per il 10 gennaio, è inserito in un progetto più ampio di messa in sicurezza dell’intersezione, già teatro in passato di diversi incidenti anche gravi.

L’installazione dell’impianto viene anticipata dalla Provincia grazie alla disponibilità di quattro lanterne semaforiche previste per un precedente progetto in un’altra area. Il semaforo sarà a “chiamata”, ovvero scatterà il rosso sulla provinciale alla presenza di veicoli in attesa sulle strade comunali.

L’impianto verrà poi stralciato dal progetto complessivo, cofinanziato dalla Provincia, che prevede anche altri interventi a cura del Comune, quali: l’allargamento della carreggiata, il miglioramento del raggio di curvatura della strada e la sistemazione di un muretto. Al termine di questi ultimi lavori, il Comune riposizionerà l’impianto semaforico adeguandolo alla viabilità riqualificata.

“Abbiamo anticipato l’installazione del semaforo per mettere in sicurezza l’incrocio il prima possibile, in attesa degli altri interventi da parte del Comune che risultano più complessi e richiedono perciò tempistiche più lunghe – spiega il Presidente della Provincia Flavio Pasini –. Il progetto potrebbe rientrare tra quelli che riceveranno un secondo contributo per l’aumento dei costi dei cantieri stradali, fronteggiato dalla Provincia con un recente stanziamento da 20 milioni di euro a favore dei Comuni veronesi”.