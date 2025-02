Il semaforo multatore che becca anche chi è senza Rca è a Torri

A Torri il semaforo “multatore” non perdona i furbetti e becca anche chi è senza Rca.

A Torri tolleranza zero per chi passa col rosso: attivo il nuovo semaforo “multatore” dotato di sistema di rilevamento automatico delle infrazioni. Il dispositivo che si trova a Albisano in località Volpara, è stato annunciato dal sindaco Stefano Nicotra ed è pronto a sanzionare chiunque ignori il segnale rosso.

L’intervento era necessario perché questa zona, un’area artigianale con campo sportivo, è particolarmente frequentata, soprattutto nei fine settimana in occasione delle partite. La pericolosità dell’attraversamento e la mancanza di marciapiedi hanno fatto fare questa scelta per garantire la sicurezza.

Si tratta di un Aguia Red, un sistema avanzato di controllo del traffico che non si limita solo a multare chi passa con il rosso, ma è in grado anche di verificare la validità di assicurazione e revisione dei veicoli in transito. Questo significa che i guidatori non in regola, potranno essere sanzionati senza bisogno di un controllo diretto da parte delle forze dell’ordine.

Il semaforo di Albisano è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e funziona con un ciclo di segnalazione regolato su circa 90 secondi tra verde, giallo e rosso.