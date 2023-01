La WithU Verona torna a vincere, all’Agsm forum Milano ko 3 a 0

Nella quinta giornata di ritorno Verona batte Milano 3-0.

La WithU rialza la testa. Verona torna a vincere. Dopo quattro sconfitte consecutive Raphael e compagni tornano a far punti all’Agsm forum contro Allianz Milano. Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega, WithU Verona batte Milano con un secco 3 a 0, spazzando via tutte le difficoltà viste in questo ultimo mese, portandosi in classifica proprio ad un punto da Milano.

Per questa sfida Verona scende in campo con Cortesia e Grozdanov centrali, Spaozhkov opposto, Keità e Mozic come schiacciatori, Spirito palleggiatore ed infine Gaggini libero. Milano risponde con Mergarejo e Porro palleggiatori, i centrali Vitelli e Loser, Patry e Ishikawa schiacciatori e Pesaresi come libero.

Cortesia mette a terra il primo punto della gara ma un errore in battuta dei gialloblù riporta tutto in parità. Mozic riporta avanti la squadra di casa, poi Sapozhkov e Grozdanov allungano. Keità trova l’ace, Milano è in difficoltà costretta a rincorrere (7-3); Sapozhkov e Grozdanov, dopo il timeout chiamato dagli ospiti, colpiscono ancora, poi errore di Keità in battuta. L’Allianz accorcia con Mergarejo prima e a muro poi, Mozic tiene vivi i gialloblù; altro muro di Sapozhkov-Mozic, Keità risponde a Vitelli. I gialloblù allungano ancora con Sapozhkov e Grozdanov, ma gli ospiti riescono ad accorciare dopo una serie di errori scaligeri. Keità allungare ancora in schiacciata, ma Milano rimane in scia; Sapozhkov riporta Verona a +3 ma Allianza pareggia (23-23). Sapozhkov mette la palla del set point, Keità regala il primo set a Verona.

Keità sbaglia il servizio in avvio del secondo set, Mozic risponde a Porro, ancora Mozic riporta la parità. Con una schiacciata di Mergarejo Milano tiene il vantaggio, lo stesso poi mette l’ace in servizio. Verona in difficoltà, Allianz allunga sul 6-10, ma Sapozhkov prova a tenere vivi i gialloblù. Mozic buca il muro ospite, Sapozhkov e un muro di Cortesia e Spirito riportano la WithU a -1. Sapozhkov sbaglia il servizio, Spirito e Cortesia a muro vanno ancora a segno, ma Milano allunga ancora con una schiacciata di Mergarejo; diversi errori in battuta portano il punteggio sul 15-17, errore in battuta di Milano, poi gialloblù a punto col muro di Sapozhkov e Spirito. Un muro di Sapozhkov e Grozdanov riporta la parità, ma Milano si riporta subito in vantaggio. Cortesia risponde a Ishikawa ed è 20-20; ancora Cortesia mette il 21-21 poi Verona sorpassa col muro. Gli ospiti tornano in parità, poi il muro di Vitelli e Ebadipour vale il +1, ma Keità sistema subito i conti. Le due formazioni si scambiano colpo su colpo, poi Keità regala il set point agli scaligeri; errore di Spirito ed è 25-25. Verona torna avanti con Keità poi Mozic chiude il set 26-25.

I padroni di casa siglano il primo punto del set e si mantengono avanti fino al 3-2. Milano tuttavia non molla e riesce ad agguantare il pareggio (6-6). Verona cerca di allungare con Grozdanov, poi Sapozhkov porta gli scaligeri ancora avanti ma Ishikawa riporta gli ospiti a -2. Cortesia e Spirito portano il punteggio sul 15-11, Mozic sbaglia in battuta, ma lo stesso va a segno con una schiacciata; Keità che mette a terra il pallone del 17-12, videocheck per Verona confermato e punto per Milano. Un errore in ricezione di Sapozhkov porta Milano a -2, Ebadipour tiene vivi i suoi. Sapozhkov porta il punteggio sul 20-16, schiacciata di Mozic e ancora Sapozhkov per la WithU. Ebadipour trova un ace, Keità risponde (23-20) e successivamente trova il punto del +4. Sapozhkov al servizio sbaglia, lo stesso poi però chiude il match.

WITHU VERONA – ALLIANZ MILANO 3-0 (25-23, 27-25, 25-21)

WITHU VERONA: Spirito 1, Keita 15, Grozdanov 6, Sapozhkov 16, Mozic 13, Cortesia 7, Magalini 0, Gaggini (L), Vieira De Oliveira 0, Perrin 0. N.E. Bonisoli, Zanotti, Mosca, Jensen.

Allenatore: Stoytchev.

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Ishikawa 11, Loser 4, Patry 15, Mergarejo Hernandez 8, Vitelli 7, Pesaresi (L), Bonacchi 0, Lawrence 0, Ebadipour 4, Fusaro 0. N.E. Colombo, Piano.

Allenatore: Piazza.

ARBITRI: Luciani, Curto.

NOTE – durata set: 28′, 33′, 29′; tot: 90′.

CLASSIFICA

5ª Giornata Rit. (22/01/2023) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 45, Valsa Group Modena 29, Itas Trentino 29, Cucine Lube Civitanova 26, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Vero Volley Monza 24, Allianz Milano 23, Top Volley Cisterna 23, WithU Verona 22, Gioiella Prisma Taranto 13, Emma Villas Aubay Siena 12, Pallavolo Padova 11.

Note: 1 Incontro in meno: Sir Safety Susa Perugia, Valsa Group Modena, Gioiella Prisma Taranto, Pallavolo Padova;