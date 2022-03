Impresa della Verona Volley, batte Monza e guadagna la salvezza

All’Agsm forum, Verona Volley vince contro Vero Volley Monza 3 a 1.

Vi era un solo obiettivo: salvezza. E bastava un solo punto. Verona Volley fa festa, ha portato a casa quello che serviva e ha raggiunto l’importante traguardo. I gialloblù battono 3 a 1 Vero Volley Monza, ma la festa era già nell’aria. Grazie infatti ai due set che avevano conquistato durante la sfida in corso con Monza, la prossima stagione i gialloblù saranno ancora protagonisti in Superlega.

Era una gara di spicco quella tra Verona Volley e Vero Volley Monza. Ai veronesi, che dovevano fare i conti con l’infortunio di Mozic, il Credem Banca MVP di febbraio, caduto male sotto rete sabato scorso nel recupero della 4a di ritorno con la Lube, bastava un solo punto per salvarsi. Ed invece i gialloblù sono andati ben oltre. Dopo un avvio di marca ospite, Verona cambia marcia; aggancia Monza, la supera e vince.

Dopo una gran battaglia, nel primo parziale è Monza ad avere la meglio per 25 a 22. Nel secondo set i gialloblù voltano pagina, cambiano faccia e fanno loro il parziale schiacciando gli ospiti con un secco 25 a 19. Nel terzo set stessa cosa, i padroni di casa non sbagliano un colpo e si aggiudicano il parziale per 25 a 18. Verona Volley è salva. Ma i gialloblù non si fermano qui; nel quarto parziale è ancora battaglia, ma dopo un lungo batti e ribatti è Verona farlo suo per 27 a 25. Verona vince 3 a 1.

In un Agsm Forum come non si vedeva da tanto tempo, una vittoria che regala al mondo del volley veronese una salvezza magica, cercata e desiderata per una stagione intera. Conquistata col cuore, e con l’energia di un pubblico pazzesco, unico, che non ha smesso di esultare, soffrire e cantare insieme ai gialloblù per un solo istante. Un premio meritato per il gruppo, per la società e per i tifosi. E ora, si guarda ai playoff challenge.

La grinta dei gialloblù (foto Lega Pallavolo)





“Una bellissima domenica – ha commentato Stefano Fanini –, il sogno di tutti era coronarla così, e io sono senza voce perché insieme al pubblico sono stato impegnato a sostenere la squadra. È un grandissimo risultato, per noi come società, per i ragazzi e per il pubblico, vedere un palazzetto così gremito, che tifava, ci dà forza, da domani, di programmare il futuro e regalare tante soddisfazioni. Non finiremo mai di ringraziare gli sponsor, in un anno di ripartenza la loro vicinanza ci dà grande entusiasmo, ci hanno dato fiducia in un momento in cui tanti non ci credevano, abbiamo trasmesso loro la nostra energia.”

“Questa è stata la settimana più difficile dei miei tre anni a Verona – ha aggiunto Radostin Stoytchev –. Tante emozioni, la squadra con problemi di infortuni, ma il bello dello sport è che non sai mai cosa succede. Abbiamo cercato di educare i giocatori ad affrontare le difficoltà, sapevamo che la partita sarebbe stata molto difficile, dovevamo soffrire fino all’ultimo punto. Non sapevamo con chi avremmo giocato, per gli infortuni e i malanni che hanno impedito allenamenti costanti. Complimenti ai giocatori e grazie al pubblico. Grazie alla società che si è impegnata, e agli sponsor che ci hanno aiutati tanto in questo momento difficile”

“Un’emozione bellissima – ha concluso Raphael –, sapevamo che il Forum sarebbe stato pieno, i nostri tifosi sono davvero il giocatore in più, vedere gli spalti così e giocare insieme è bello, a loro va il primo ringraziamento per questa vittoria, ci hanno sostenuti nei momenti più difficili. Il primo obiettivo è raggiunto, ora puntiamo ai prossimi, la squadra è carica e lavoreremo ancora di più.”

La gioia dei gialloblù (foto Verona Volley)

VERONA VOLLEY – VERO VOLLEY MONZA 3-1 (22-25, 25-19, 25-18, 27-25)

VERONA VOLLEY: Vieira De Oliveira 0, Magalini 5, Aguenier 3, Jensen 23, Mozic 22, Zanotti 2, Spirito 3, Qafarena 0, Donati (L), Bonami (L), Cortesia 0, Asparuhov 5, Nikolic 5. N.E. Wounembaina.

Allenatore: Stoytchev.

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 1, Davyskiba 10, Grozdanov 14, Karyagin 13, Dzavoronok 10, Galassi 4, Federici (L), Gaggini (L), Calligaro 1, Katic 8, Galliani 2, Beretta 6. N.E. Grozer.

Allenatore: Eccheli.

ARBITRI: Brancati, Cesare.

NOTE – durata set: 28′, 27′, 25′, 30′; tot: 110′. Spettatori 3000. Verona Volley: 5 muri, 7 ace, 14 errori in battuta, 55% in attacco, 48% (31%) in ricezione. Vero Volley Monza: 10 muri, 8 ace, 16 errori in battuta, 47% in attacco, 46% (23%) in ricezione.

MVP: Mads Jensen

CLASSIFICA

13ª Giornata Rit. (20/03/2022) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2021

Sir Safety Conad Perugia 67, Cucine Lube Civitanova 54, Itas Trentino 53, Leo Shoes PerkinElmer Modena 51, Allianz Milano 41, Gas Sales Bluenergy Piacenza 37, Vero Volley Monza 31, Top Volley Cisterna 30, Verona Volley 27, Gioiella Prisma Taranto 26, Kioene Padova 24, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22, Consar RCM Ravenna 2.

Note: 1 Incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano;