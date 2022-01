Verona Volley lotta e vince, il derby con Padova è dei gialloblù

All’Agsm forum, Verona Volley batte Kioene Padova 3 set a 1.

Questa è la Verona che tutti volevano. Che gioca, che lotta, che vince. Dopo l’occasione sfumata contro Taranto, per la sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile, Verona Volley fa suo il derby veneto battendo 3 a 1 Kioene Padova. All’Agsm forum, i gialloblù sono stati bravi a fermare una squadra fatta di elementi davvero validi, soprattutto in fase di servizio; Raphael e compagni hanno però avuto la meglio, capaci nel contenere il gioco degli avversari e impostare il contrattacco risultato poi fatale.

Verona vince al termine di una gara giocata a viso aperto, capace di invertire la rotta dopo un avvio piuttosto difficile. Il primo set, infatti, è di marca ospite: Verona cerca di stare in scia, ma alla fine Padova lo fa suo per 25 a 22. Poi la svolta. La squadra di casa reagisce e si aggiudica il secondo set per 25 a 18. Rinvigorita, Verona non si ferma nemmeno nel terzo set, aggiudicandoselo per 25 a 20. Nel quarto ed ultimo set, i gialloblù, caricati dal tifo del pubblico amico di casa, lottano, non mollano, e fanno loro il parziale per 25 a 21.

È la riscossa di un gruppo che, dopo le incertezze di inizio anno legate al Covid, torna a vincere, e lo fa in una partita importantissima, il derby del Veneto, riscattando la sconfitta dell’andata e conquistando tre punti che danno ossigeno in classifica. Una vittoria infatti davvero importante soprattutto in chiave salvezza, che permette ai gialloblù di salire momentaneamente al quintultimo posto in classifica con 16 punti, proprio uno sotto a Padova.

La gioia dei giocatori scaligeri (foto Lega Pallavolo Serie A)

“Ci interessavano i tre punti – ha detto a fine gara Dario Simoni -, sono d’avvero d’oro dopo lo scivolone di Taranto ci serviva vincere questa partita, siamo stati bravi. Ci succede spesso di partire male e poi la squadra ingrana, anche questa sera è successo, dobbiamo imparare a essere aggressivi fin dai primi punti, per non dover recuperare. E spero che ci sia sempre più gente, nei limiti delle regole, ci danno una spinta incredibile, la squadra si esalta, quando c’è tanto pubblico è fantastico”.

“Sono molto orgoglioso della squadra – ha aggiunto Asparuh Asparuhov –, abbiamo fatto una bella partita, complimenti a tutte e due le squadre perché non ci hanno mai mollati ma noi l’abbiamo gestita meglio, facendo una vittoria importantissima. Le positività Covid? Non siamo stati male, ma abbiamo dovuto saltare le partite, oggi siamo entrati con un altro carattere, senza mai arrenderci l’abbiamo portata a casa“. “Gran giorno per me – conclude Rok Mozic –, siamo partiti un po’ lenti, poi siamo partiti, basta poco a partire bene come contrattacchi e difesa anche a servizio, siamo stati molto bravi oggi e fare tre punti era importanti. Sento l’energia, dopo il primo set avevamo più concentrazione e i tifosi hanno cominciato a farsi sentire sempre di più, è molto più facile quando ti sostengono”.

VERONA VOLLEY – KIOENE PADOVA 3-1 (22-25, 25-18, 25-20, 25-21)

VERONA VOLLEY: Spirito 0, Asparuhov 12, Aguenier 2, Jensen 14, Mozic 30, Cortesia 9, Donati (L), Wounembaina 0, Bonami (L), Vieira De Oliveira 1, Zanotti 4, Qafarena 0. N.E. Magalini, Nikolic.

Allenatore: Stoytchev.

KIOENE PADOVA: Zimmermann 3, Loeppky 9, Vitelli 4, Weber 21, Bottolo 14, Volpato 6, Bassanello (L), Petrov 0, Gottardo (L), Canella 0, Zoppellari 0, Takahashi 0, Schiro 1. N.E. Crosato.

Allenatore: Cuttini.

ARBITRI: Simbari, Caretti.

NOTE – Durata set: 27′, 30′, 33′, 32′; tot: 122′. Spettatori 853. Verona Volley: 9 muri, 7 ace, 17 errori in battuta, 52% in attacco, 32% (22%) in ricezione. Kioene Padova: 2 muri, 6 ace, 20 errori in battuta, 47% in attacco, 43% (24%) in ricezione.

MVP: Rok Mozic