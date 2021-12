Impresa Verona Volley, battuta la corazzata Trento in rimonta

All’Agsm forum Verona batte Itas Trentino 3 a 2.

Verona Volley fa sognare. E mette a segno un’altra bella impresa. Nell’ultima gara del 2021, la prima del girone di ritorno, Verona batte Trento 3 a 2. Un risultato che permette ai gialloblù di mettere in saccoccia altri due punti, al termine di una gara combattuta e partita in sordina per Raphael e compagni.

Contro Trento sembrava una gara già scritta, ed invece ecco che Verona sfodera ancora una volta grinta e grande determinazione. Primo set tutto di marca trentina, dominato dagli ospiti 25 a 13 e con i gialloblù in evidente difficoltà. Nel secondo set la musica inizia a cambiare: Verona e Trento se la giocano alla pari, in campo si è visto grande equilibrio, Trento annulla sei match point ai padroni di casa e alla fine riesce ad aggiudicarsi anche il secondo parziale 29 a 31. Nel terzo set Verona cambia nettamente marcia e faccia, annulla Trento e punto dopo punto chiude il parziale a favore 25 a 20. Quarto set a senso unico, con Verona padrona del campo e dell’avversario, capace di chiudere il parziale 25 a 10. Nel tie break è botta e risposta tra Verona e Trento, ma alla fine la spuntano i gialloblù che fanno loro set (15 a 12) e partita.

Verona batte così la corazzata Itas 3-2, senza mollare di un centimetro nonostante i primi due set persi. Con coraggio, con cuore da vendere, e con tutto il sostegno di un palazzetto che sempre più, partita dopo partita, torna ad essere un cuore palpitante di fede e di passione.

“E’ successo quello che abbiamo già visto – ha detto a fine gara Dario Simoni -, fatichiamo nel primo set ma una volta carburato si sblocca qualcosa, la squadra gioca con determinazione, coraggio e aggressività. I primi segnali positivi si sono visti con Modena, pur perdendo, anche con Padova il gioco c’era, ora lo dimostriamo partita dopo partita. La strada è ancora lunga, ma ci siamo“.

“E’ stata una vittoria fantastica – ha aggiunto Rok Mozic -, sono contento che tantissima gente sia venuta oggi, grazie a loro siamo tornati in gara sul 2-0 e li abbiamo distrutti con ace e muri, abbiamo mostrato cosa sappiamo fare a casa nostra, abbiamo vinto ed è grandioso. Penso che negli ultimi match si sia visto che è importante non smettere d giocare mai, anche se l’avversario vince la gara non è ancora finita. Abbiamo cominciato a credere in noi e loro sono calati fisicamente, abbiamo colto l’opportunità.”

VERONA VOLLEY – ITAS TRENTINO 3-2

(13-25, 29-31, 25-20, 25-10, 15-12)

VERONA VOLLEY: Aguenier 12, Cortesia 12, Magalini 14, Vieira de Oliveira 1, Asparuhov 1, Mozic 20, Nikolic ne, Jensen 18, Spirito ne, Qafarena 0, Wounembaina ne, Zanotti 0, Donati (L), Bonami (L).

Allenatore: Stoytchev.

ITAS TRENTINO: Kaziyski 15, D’heer 7, Michieletto 21, Sbertoli 0, Cavuto 2, Pinali 4, Albergati ne, Lavia 17, Zenger (L), Podrascanin 10, Sperotto 1, De Angelis (L).

Allenatore: Lorenzetti.

ARBITRI: Puecher (Padova) e Lot (Santa Lucia di Piave).

DURATA SET: 18’, 37’, 24’, 18‘, 18’. tot 1h e 55’.

NOTE: spettatori 1778. Verona Volley: 21 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 47% in attacco, 46% (28%) in ricezione. Itas Trentino: 10 muri, 8 ace, 18 errori in battuta, 42% in attacco, 57% (41%) in ricezione.

MVP: Rok Mozic