Unai Núñez Gestoso, il nuovo rinforzo per la difesa gialloblù.

Dalla Liga alla Serie A per una nuova sfida: l’Hellas Verona ha ufficializzato l’arrivo di Unai Núñez Gestoso, difensore centrale classe 1997, prelevato in prestito con diritto di opzione dall’Athletic Club.

Nato a Portugalete il 30 gennaio 1997, Núñez è cresciuto nel vivaio dell’Athletic Bilbao, con cui ha compiuto tutta la trafila fino all’esordio in prima squadra, avvenuto il 20 agosto 2017 in Liga contro il Getafe. Pochi mesi più tardi, il 2 novembre dello stesso anno, ha assaggiato anche il palcoscenico europeo, scendendo in campo in Europa League contro gli svedesi dell’Östersund.

Con la maglia dell’Athletic, il difensore basco ha totalizzato oltre 100 presenze ufficiali, mettendo a segno 3 reti e conquistando la Supercoppa di Spagna nel 2021, nella storica edizione che vide i Leones battere il Real Madrid in semifinale e il Barcellona in finale.

Nel luglio 2022, Núñez ha intrapreso una nuova esperienza con il Celta Vigo, dove in due stagioni ha collezionato 76 presenze e 1 gol tra Liga e Coppa del Re, imponendosi come titolare e leader difensivo. Nella stagione 2024/25 è tornato all’Athletic Club, prendendo parte ad altre 15 gare ufficiali e giocando da titolare anche la semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United.

Un talento con esperienza internazionale

Sul piano delle selezioni nazionali, Unai Núñez ha vestito la maglia della Spagna Under 21 tra il 2017 e il 2019, totalizzando 10 presenze e vincendo il Campionato Europeo Under 21 il 30 giugno 2019, nella finale contro la Germania (2-1), giocata da titolare. L’8 settembre dello stesso anno ha anche debuttato con la Nazionale maggiore, in occasione del match di qualificazioni a Euro 2020 contro le Isole Fær Øer.