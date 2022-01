Verona Volley da applausi, Top Volley Cisterna ko

Seconda vittoria consecutiva per Verona Volley che batte Top Volley Cisterna 3 a 1.

Da applausi. Verona Volley vince ancora, la seconda gara consecutiva. Dopo l’entusiasmante vittoria nel derby veneto con Padova, i gialloblù battano Cisterna e tornano da questa trasferta con 3 importantissimi punti in tasca in chiave classifica. Come con Kione Padova, dopo l’iniziale svantaggio Verona ritrova smalto e la carica vincendo con Top Volley Cisterna per 3 set a 1.

La vittoria con Padova ha caricato Raphael e compagni, e con Cisterna Verona voleva continuare a vincere per trovare continuità e salire la classifica. Detto fatto. E’ stata una partita difficile, ma i gialloblù sono scesi in campo con cattiveria e agonismo, facendo vedere un gran gioco giocandosela come fosse una finale.

Nel primo set i gialloblù gestiscono, ma nel finale arriva pareggio e sorpasso dei padroni di casa che fanno loro il parziale per 25 a 23. Nel secondo Verona raddrizza la gara e fa suo il parziale per 25 a 20 pareggiando i conti. Nel terzo sorpassi e contro sorpassi, ma la spuntano i ragazzi di Stoytchev per 25 a 23. Il quarto e decisivo set è ancora tutto di Verona che lo fa suo per 25 a 21 e, nonostante l’iniziale svantaggio, vince e convince per 1-3 sul campo di Cisterna.

Verona Volley a segno contro Cisterna (foto Lega Pallavolo)

“Sono davvero felice per questa vittoria – ha detto a fine gara Lorenzo Cortesia – perchè ci serviva una conferma dopo la bella partita con Padova. Abbiamo vinto di squadra e, a parte un primo set sottotono, poi siamo riusciti a mettere la grinta giusta che ci ha fatto meritare il successo. Complimenti a tutto il gruppo. Adesso però torniamo subito al lavoro perchè Milano è dietro l’angolo e non vogliamo fermarci ora che le cose hanno iniziato ad ingranare”.

TOP VOLLEY CISTERNA – VERONA VOLLEY 1-3 (25-23, 20-25, 23-25, 21-25)

TOP VOLLEY CISTERNA : Baranowicz 2, Maar 19, Zingel 6, Dirlic 16, Raffaelli 5, Wiltenburg 1, Picchio (L), Cavaccini (L), Rinaldi 10, Saadat 1, Bossi 3. N.E. Giani.

Allenatore: Soli.

VERONA VOLLEY: Vieira De Oliveira 1, Asparuhov 15, Zanotti 6, Jensen 13, Mozic 23, Cortesia 11, Donati (L), Spirito 0, Bonami (L), Aguenier 0. N.E. Magalini, Wounembaina, Qafarena, Nikolic.

Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Goitre, Boris.

NOTE – durata set: 30′, 30′, 31′, 31′; tot: 122′. Top Volley Cisterna: 7 muri, 6 ace, 10 errori in battuta, 41% in attacco, 46% (33%) in ricezione. Verona Volley: 10 muri, 4 ace, 17 errori in battuta, 47% in attacco, 48% (30%) in ricezione. MVP: Asparuh Asparuhov