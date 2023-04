All’Agsm Aim, per la 24esima giornata di serie A, la Tezenis Verona batte Banco di Sardegna 87 a 74.

La Tezenis Verona si rialza in piedi, torna a vedere la luce, riassaporando, dopo tre risultati negativi consecutivi, il gusto della vittoria. Nella 24esima giornata del campionato di Lega basket serie A, tra le mura amiche del pala Agsm Aim la Tezenis batte Banco di Sardegna 87 a 74. Una prestazione davvero da incorniciare per i ragazzi di Ramagli (ben sei i gialloblù in doppia cifra) contro la quarta forza del campionato (che interrompe la striscia di sette vittorie consecutive), che, sotto al primo quarto, non si sono mai dati per vinti; anzi con caparbietà e determinazione hanno saputo ribaltare il punteggio, portando a casa la vittoria dopo un lungo inseguimento. Una vittoria che permette alla Tezenis di salire al penultimo posto in classifica a 16 punti con Napoli e Scafati (nel momento in cui scriviamo quest’ultima sta ancora giocando, ndr).

Tezenis Verona che scende in campo con Cappelletti, Anderson, Simon, Davis e Smith, Sassari risponde con Robinson assieme a Dowe, Raspino, Bendzius e Stephens. Si parte e subito Ramagli deve richiamare in panchina Cappelletti per due falli, Bendzius e Dowe fanno partire al meglio gli ospiti (2-8); Smith risponde presente, e Simon e Davis consentono ai gialloblu di restare in scia (11-14). Nelle battute finali sono ancora Dowe e Bendzius a spingere gli ospiti al vantaggio in doppia cifra griffato da Diop (14-25).

Le triple di Bortolani e Anderson aprono la seconda frazione costringendo Bucchi a chiamare time out (20-25), Robinson prova a metterci una pezza ma le guardie della Tezenis riportano a contatto i padroni di casa (32-33). Le assenze di Kruslin e Jones concedono minuti importanti a Devecchi e a Chessa che riesce a far male da oltre l’arco; dall’altra parte è Johnson che prova a mettersi in mostra, ma la parità (35-35) la firma Anderson. Smith poi cade violentemente sul parquet (portato fuori a braccia dai compagni), ne approfittano gli ospiti con Stephens che schiaccia il +4 (35-39). Nel finale qualche contatto, ma il punteggio non varia di molto (40-44).

Al rientro dagli spogliatoi Dowe apre la terza frazione, la Tezenis reagisce con Davis e Simon ma senza Smith fatica a proteggere l’area (44-50); Simon con un paio di iniziative prova a rianimare i padroni di casa, gioco da tre punti di Raspino ma Johnson e Davis non fanno scappare gli ospiti (51-55). Simon con una schiacciata e Casarin in contropiede costringono al time out Bucchi (55-56); Dowe mette un 2+1, poi assist a Diop per il 55-61. Un canestro di Davis, due liberi di Gentile e quelli di Bortolani a fil di sirena: 60-63 per Sassari a dieci minuti dalla fine.

Bortolani, dalla linea del tiro libero, muove il punteggio in avvio di frazione poi è Anderson a mettere la freccia dopo un lungo inseguimento (64-63); Bortolani da 3 allunga ancora, Pini e Johnson dai liberi firmano il +4 della Tezenis (69-65). Sassari si aggrappa a Diop, ma Anderson trova la bomba del 72-68. Dowe accorcia con due liberi, ma Casarin in schiacciata riporta i gialloblù a +4; Johnson dai liberi e Casarin in penetrazione danno il massimo vantaggio alla Tezenis (77-70), poi ci pensa Casarin a mettere il canestro del 79-70. Cappelletti ancora per il +12 costringendo Bucchi al time out; Robinson mette il canestro del -10 ma Cappelletti mette la bomba del +13 (85-72); Sassari è in bambola, altri due punti di Casarin (87-72), poi Gentile prova a fermare l’emorragia (87-74). Nei secondi finali i gialloblù gestiscono, vince la Tezenis Verona 87-74.

TEZENIS VERONA – BANCO DI SARDEGNA 87-74 (14-25, 26-19, 20-19, 27-11)

TEZENIS VERONA: Simon 12, Casarin 9, Bortolani 14, Davis 10, Pini 1, Cappelletti 10, Johnson 11, Rosselli 0, Anderson 16, Udom 0, Sanders 0, Smith 4.

Allenatore: Ramagli.

BANCO DI SARDEGNA: Dowe 18, Treier 0, Bendzius 9, Gentile 4, Diop 13, Pisano 0, Robinson 11, Gandini 0, Devecchi 0, Chessa 5, Stephens 6, Raspino 8.

Allenatore: Bucchi.

ARBITRI: Rossi, Bettini, Patti