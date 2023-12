Rana Verona liquida Cisterna in 3 set, è la seconda vittoria consecutiva

Al pala Agsm Aim, nella 10ma giornata di Superlega, Rana Verona batte Cisterna Volley 3 a 0.

La marcia prosegue. Al pala Agsm Aim, davanti al pubblico amico di casa, nella decima giornata di Superlega, Rana Verona batte Cisterna Volley 3 set a 0 mettendosi così in tasca la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta con Allianz Milano. Una vittoria molto pesante per i ragazzi di Stoytchev, con Verona brava nel primo set a rimontare lo svantaggio, per poi chiudere il match in tre set.

Cisterna Volley parte forte e prova subito a scappare (2-6), Verona prova a ricucire lo svantaggio e fallisce l’impatto (6-7, 10-11) in un paio di occasioni. Gli ospiti difendono e sono presenti a muro, e proprio da qui arriva il primo strappo del match dal 12-13 al 12-16 di Cisterna. Sul 15-19 altro time-out chiamato da Stoytchev che non sortisce immediatamente gli effetti sperati perché Nedeljkovic e soci spingono ancora (17-21) ma il turno al servizio di Mozic è devastante e, con due aces di fila, annulla lo svantaggio del Verona fino al 21-21. Falasca manda in campo Efe Bayram al posto di Peric, ma Verona resta in partita (23-23) e si guadagna anche il set point che viene poi premiata dall’attacco out di Ramon che regala il 25-23.

Gli ospiti sono frastornati e l’avvio del secondo parziale è tutto a favore dei gialloblù (5-2, 11-7 e 13-8) che contano su un Sani in gran vena e su qualche imprecisione di troppo dalla linea dei nove metri del Cisterna. Verona è incisiva in attacco e riesce a conservare il margine di vantaggio (18-14) con Falasca costretto a chiamare il time-out per non lasciare scappare troppo il Verona. Zingel attacca senza muro il 23-16 ma Cisterna risponde (23-17) arginando i padroni di casa: la situazione si complica perché Cisterna regala il set point (24-17) e Sani mura Faure chiudendo il secondo parziale 25-17.

Terzo set che si apre sotto i colpi dei padroni di casa 6-2 costringendo Falasca al time-out: al ritorno in campo Verona punge con l’ace di Amin (7-2) e Mozic chiude con un angolo in diagonale imprendibile da posto quattro (8-2). Cisterna sembra accusare il colpo poi Faure trova il cambio palla (8-3) che interrompe per un attimo l’inerzia del match che ormai è tutta dalla parte del Verona. Cisterna però si rialza e riesce a capovolgere il set: Baranowicz riavvicina i suoi (10-8), l’ace di Ramon vale il 10-9 poi prima Bayram poi Ramon (10-12) riportano avanti gli ospiti: le cose sembrano cambiate definitivamente a favore di Cisterna quando Rossi, con la battuta tattica, piazza l’ace dell’11-14. Verona sembra accusare il colpo (16-18) e così Stoytchev manda in campo Keita al posto di Amin e proprio lui piazza il 18-18 che riapre ancora il set. Sani mura Faure (19-18) e Verona torna avanti. Si procede punto a punto fino al 22-22, poi il finale di set è incredibile con Faure che attacca out regalando il 23-22 al Verona: Mozic si guadagna il match point (24-22), Sani spara sulla rete auto-annullandosi il punto decisivo, Efe Bayram mura Keita (24-24) poi Baranowicz batte out (25-24). Al secondo tentativo è l’errore degli ospiti che chiude il match 27-25.

RANA VERONA – CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-23, 25-17, 27-25)

RANA VERONA: Jovovic 3, Sani 18, Grozdanov 2, Esmaeilnezhad 14, Mozic 18, Zingel 4, Zanotti (L), D’Amico (L), Keita 1, Spirito 0, Mosca 0. N.E. Cortesia, Dzavoronok, Bonisoli.

Allenatore: Stoytchev.

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Ramon 11, Nedeljkovic 3, Faure 15, Peric 5, Rossi 5, Finauri (L), Piccinelli (L), Mazzone 1, Bayram 5. N.E. Tosti, Giani, Czerwinski, De Santis.

Allenatore: Falasca.

ARBITRI: Cesare, Rossi.

NOTE – durata set: 30′, 23′, 33′; tot: 86′.

CLASSIFICA

10ª Giornata And. (17/12/2023) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2023

Itas Trentino 25, Sir Susa Vim Perugia 24, Gas Sales Bluenergy Piacenza 21, Mint Vero Volley Monza 20, Cucine Lube Civitanova 18, Valsa Group Modena 17, Allianz Milano 16, Rana Verona 12, Pallavolo Padova 10, Cisterna Volley 7, Gioiella Prisma Taranto 6, Farmitalia Catania 4.

PROSSIMO TURNO

26/12/2023 Ore: 18.00

Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano Diretta VBTV; Valsa Group Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza Diretta VBTV; Cucine Lube Civitanova-Rana Verona Ore 15:30 Diretta Rai Sport e VBTV; Cisterna Volley-Mint Vero Volley Monza Diretta VBTV; Pallavolo Padova-Itas Trentino Diretta VBTV; Gioiella Prisma Taranto-Farmitalia Catania Diretta VBTV