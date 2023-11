Il rallysta veronese Scandola tenta l’impresa alla cronoscalata in Sardegna

Umberto Scandola in gara a Tandalò, in Sardegna.

Ci sarà anche il rallysta veronese Umberto Scandola alla settima Cronoscalata su terra di Tandalò, in Sardegna, in programma dal 10 al 12 novembre a Buddusò. Il pilota veronese, Campione Italiano Rally 2013, ha accettato la sfida dell’evento organizzato da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure. Porterà in gara la Hyundai i20 R5 con la quale ha corso dal 2019 al 2021 rappresentando l’Italia nelle competizioni tricolori, nel FIA World Rally Championship 2020 e nel FIA European Rally Championship 2021, oggi di proprietà di Gino Rally Invest.

Il pilota originario di Erbezzo sarà alla sua prima apparizione a Tandalò. E si dice entusiasta di poter prendere il via della corsa, realizzata grazie anche al sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Buddusò. “Volevo confrontarmi con questa corsa da qualche tempo – ha detto Scandola -. Finalmente potrò correre lungo questi 5.5 chilometri in salita che sono sicuro offriranno grande divertimento per me e spettacolo per il pubblico”.

Il ritorno in Sardegna due anni dopo.

Pilota di grande valore soprattutto sulla terra, dove ha sfiorato il titolo tricolore nel 2021, Scandola sarà navigato da Manuele Stella e ritornerà in Sardegna proprio a due anni di distanza dall’ultima volta quando vinse il Rally dei Nuraghi e del Vermentino e chiuse secondo il Rally Italia Sardegna valido per il Campionato Italiano Rally Terra.

“Non so cosa aspettarmi a livello di classifica – ha concluso Scandola -. Non conoscendo la gara rispetto a molti dei piloti con i quali mi dovrò confrontare pagherò lo scotto dell’ambientamento specie nella prima parte. Ma mi hanno detto che da queste parti è il manscione finale a valere la trasferta. Quindi cercherò di prepararmi al meglio nel corso del weekend per cercare di lottare per la corona di Re di Tandalò. L’obiettivo è prima di tutto quello di divertirmi”.