Nella 30esima giornata di serie A, tra Napoli e Verona è 0 a 0.

Un punto. Un ottimo punto prezioso per crederci ancora. Allo stadio Diego Armando Maradona, per la 30esima giornata di serie A, Napoli e Verona finisce a reti inviolate. Nella prima frazione di gioco annullato un gol ai padroni di casa per fuorigioco, poi nella ripresa Osimhen, entrato dalla panchina, fa tremare la traversa dei gialloblù ma non basta; azzurri sotto ritmo e poco incisivi, l’Hellas strappa così un punto al Maradona, sprecando il match point in pieno recupero con Ngonge. Con questo risultato ora l’Hellas è a 3 punti di distanza dallo Spezia, sconfitto ieri in casa dalla Lazio.

La cronaca

Per questa gara Spalletti opta per il tridente Politano-Raspadori-Lozano, Demme in cabina di regia e Juan Jesus in difesa, Olivera al posto di Mario Rui sull’out di sinistra. Dall’altra parte invece Zaffaroni si affida al tandem Lasagna-Duda a supporto di Gaich; prima da titolare per Abildgaard, Dawidowicz e Ceccherini affiancano Hien in difesa.

Il Napoli parte forte, venti minuti di gioco e gol annullato ai padroni di casa: da corner, Gaich devia nella propria porta, La Penna però valuta come irregolare la posizione di Di Lorenzo. Rete dunque annullata. Al 29esimo è il Verona ad andare vicino al gol: Lasagna esplode il sinistro dai 20 metri, Meret si distende e respinge. La squadra di casa continua a tener palla, i gialloblù però non concedono spazi. Si arriva al 45esimo a reti inviolate e senza altre occasioni da segnalare.

Si va nella ripresa, e l’avvio è sulla falsa riga della prima frazione di gioco. Al 56esimo Napoli in avanti: Anguissa calibra dalla sinistra, Di Lorenzo schiaccia di testa a lato. Quattro minuti e gli azzurri ci riprovano: Di Lorenzo penetra in area dalla destra, intervento decisivo di Hien che chiude. Al 63esimo sinistro dalla distanza di Juan Jesus, smorzato da Ceccherini, Montipò raccoglie la sfera. Entrambi gli allenatori provano a cambiare le carte in gioco: Kvaratskhelia e Zielinski per Lozano e Demme, dall’altra parte Coppola e Djuric per Ceccherini e Gaich. In casa gialloblù dentro anche Verdi e Terraciano per Duda e Faraoni colpito dai crampi. Altri due cambi anche per il Napoli: Elmas lascia il campo a favore di Lobotka, fuori Raspadori dentro Osimhen. All’82esimo Hellas salvato dalla traversa: un rimpallo favorisce Osimhen, siluro dal limite, la palla s’infrange sulla terzo legno. Spalletti sfrutta anche l’ultimo cambio inserendo Zedadka per Politano; lo stesso fa Zaffaroni togliendo Lasagna, al suo posto Ngonge. Al 91esimo occasione per l’Hellas Verona: Verdi fa scattare in campo aperto Ngonge che a tu per tu con Meret sbaglia calciando in malo modo sul fondo. Termina qui, 0 a 0.

Il tabellino

NAPOLI-HELLAS VERONA 0-0

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Minjae, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (dal 65′ Zielinski), Elmas (dal 73′ Lobotka); Politano (dall’84’ Zedadka), Raspadori (dal 73′ Osimhen), Lozano (dal 65′ Kvaratskhelia)

A disposizione: Marfella, Gollini, Mario Rui, Rrahmani, Bereszynski, Zerbin, Ostigard

Allenatore: Spalletti

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini (dal 65′ Coppola); Faraoni (dal 70′ Terracciano), Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda (dal 70′ Verdi), Lasagna (dall’87’ Ngonge); Gaich (dal 65′ Djuric)

A disposizione: Berardi, Perilli, Braaf, Kallon, Cabal, Sulemana

Allenatore: Zaffaroni

Arbitro: La Penna di Roma

Assistenti: Rocca di Catanzaro e Cipriani di Empoli

NOTE. Ammoniti: Ceccherini, Terracciano, Dawidowicz, Kvaratskhelia, Verdi.