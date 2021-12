Verona Volley cade sotto i colpi di Kioene, il derby è di Padova

Kioene Padova si aggiudica il derby veneto battendo Verona Volley per 3 set a 0.

Con Ravenna, Verona è stata in grado di mantenere alto il livello di gioco, sull’onda di quanto visto a Modena, è riuscita a gestire bene i momenti di cambio palla e a limitare al massimo gli attacchi avversari. Con Padova i gialloblù dovevano fare lo stesso, continuare a sbagliare poco in battuta e pressando in modo efficace già col servizio in modo da tenerli lontani da rete. Ed invece purtroppo Raphael e compagni hanno fatto un piccolo passo indietro. Verona ancora una volta non trova la prima vittoria fuori casa, e torna dalla trasferta di Padova sconfitta per 3 set a 0.

Contro Kioene, in questo mercoledì festivo valido per l’11esima giornata di andata, i gialloblù ci hanno tuttavia provato. Come sempre non si sono tirati indietro, ma la supremazia della squadra di casa si è vista da subito. I gialloblù si battono, danno del filo da torcere a Weber e compagni, ma alla fine è Padova ad aggiudicarsi il primo set 25 a 21. Nel secondo set Verona ancora più in difficoltà: troppi errori degli scaligeri che non riescono ad invertire la rotta dopo un inizio di set complicato, Kioene così schiaccia forte sull’acceleratore e fa suo anche il secondo parziale per 25 a 16. Nulla da fare per Verona anche nel terzo set che, nonostante un buon inizio, cede sotto i colpi dei bianconeri che fanno loro anche questo parziale per 25 a 21.

Serata da dimenticare per i gialloblù che cedono quindi per 3-0 nel derby veneto contro la Kioene Padova. I padroni di casa vincono meritatamente un match a senso unico tra le mura della Kioene Arena, facendo la differenza soprattutto dai 9 metri con i bombardieri Bottolo e Vitelli, e con una super prestazione dell’MVP di serata, Zimmermann.

“La chiave della partita – ha detto a fine gara Lorenzo Cortesia – credo che sia abbastanza semplice da trovare: loro hanno battuto molto bene e noi non siamo riusciti a contenerli e a contrattaccare. Il nostro obiettivo era tenerli distante da rete puntando tanto sulla nostra battuta, ma non siamo riusciti a farlo e il risultato e i parziali parlano chiaro. Adesso torniamo subito al lavoro per preparare il match con Piacenza all’AGSM Forum e trovare la riscossa davanti al nostro pubblico”.

KIOENE PADOVA – VERONA VOLLEY 3-0 (25-21, 25-16, 25-21)

KIOENE PADOVA: Bassanello (L) ne, Gottardo (L), Loeppky 13, Schiro 6, Vitelli 5, Zoppelari 1, Guzzo ne, Volpato ne, Bottolo 16, Zimmermann 5, Canella 5, Weber 3, Crosato ne, Petrov ne. All. Cuttini

VERONA VOLLEY: Aguenier 5, Cortesia 5, Magalini 1, Vieira de Oliveira ne, Asparuhov 3, Mozic 5, Nikolic 1, Jensen 7, Spirito 3, Qafarena ne, Wounembaina 6, Zanotti ne, Donati (L), Bonami (L). All. Stoytchev

ARBITRI: Vagni, Brancati

DURATA SET: 27’, 26’, 28’. tot 1h e 21’.

NOTE: Spettatori: 1.213. Kioene Padova: 4 muri, 12 ace, 16 errori in battuta, 56% in attacco, 48% (25%) in ricezione. Verona Volley: 8 muri, 2 ace, 12 errori in battuta, 49% in attacco, 28% (9%) in ricezione. MVP: Zimmermann.