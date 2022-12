Trentino più forte, per la WithU Verona è la seconda sconfitta consecutiva

La WithU Verona cade sul campo dell’Itas Trentino 3 a 0.

Itas Trentino più forte. La WithU, nella seconda giornata del girone di ritorno, cade contro Trento per 3 set a 0. E per Verona, dopo quella con Piacenza, è la seconda sconfitta consecutiva. La squadra di coach Stoytchev ha faticato a trovare l’intesa giusta tra i reparti, trovando di fronte a sé un avversario davvero di grande valore. Un pomeriggio storto, quello di Santo Stefano, che però non può certo macchiare l’ottima stagione dei gialloblù, che fra tre giorni scenderanno di nuovo in campo per i Quarti di Finale di Del Monte Coppa Italia contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

La gara comincia con due muri per Trento, che fermano i tentativi di Sapozhkov e Keita. La reazione di Verona arriva con Keita, che prima gioca col muro e poi piazza un diagonale imprendibile (6-2). Un ace di Cortesia accorcia le distanze poi Sapozhkov regala il -1 ai gialloblù (7-6). Una buona serie al servizio di Lisinac permette a Trento di allungare di cinque lunghezze, vantaggio che si incrementa con un’ottima efficienza dai nove metri. Mozic e Keita provano a ridurre le distanze, ma Lisinac chiude i conti sul 25 a 13.

I padroni di casa partono forti anche nel secondo set ma Keita risponde (2-1). Sbertoli offre una striscia positiva in battuta, che vale il 6-1. Il vantaggio acquisito aumenta e un ace di Kaziyski nell’angolino vale il 12-4. Sapozhkov torna a premere cercando di dare una scossa a tutto il gruppo (14-6). L’ingresso di capitan Rapha frutta una pipe vincente di Mozic. L’intesa funziona anche con Keita, che timbra il 9 a 18. Cortesia alza il muro, ma Kaziyski è ancora letale al servizio (22-11). Il divario è troppo ampio e Podrascanin pone fine al secondo parziale sul 25-13.

Lisinac apre il terzo set, poi Mozic trova un mani out che vale l’1 a 2. La squadra di casa tenta nuovamente la fuga ma Sapozhkov risponde prima con un tentativo vincente sotto rete e poi con un ace. Trento riprende la sua marcia e si riporta avanti di cinque lunghezze (8-3). La WithU fatica, ma piazza un ottimo primo tempo con Cortesia per il 10-4. Perrin dà la carica con un punto diretto dai nove metri (14-8), andando a segno anche da seconda linea poco dopo. Lisinac ristabilisce le distanze, poi Michieletto sigla il 21-12. Due attacchi di Mozic vanno a buon fine, ma la gara si chiude con il diagonale di Michieletto (25-16).

ITAS TRENTINO – WITHU VERONA 3–0 (25-13; 25-13; 25-16)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Kaziyski 11, Lavia 14, Michieletto 8, Lisinac 15, Podrascanin 8, Laurenzano (L), Depalma, Nelli, Cavuto, Dzavoronok, D’Heer, Berger, Pace (L).

Allenatore: Lorenzetti

WITHU VERONA: Spirito 1, Sapozhkov 9, Keita 6, Mozic 8, Mosca 1, Grozdanov 1, Gaggini (L), Raphael, Jensen, Perrin 2, Magalini, Cortesia 4, Zanotti, Bonisoli (L).

Allenatore: Stoytchev

Arbitri: Giuseppe Curto (1°), Andrea Pozzato (2°), Maurina Sassolo (3°)

Addetto Videocheck: Andrea De Nard

Note. Durata set: 20’; 20’; 21’; totale: 1h 01’. Attacco: Itas Trentino 61%; WithU Verona 41%. Muri: Itas Trentino 9; WithU Verona 4. Ace: Itas Trentino 13; WithU Verona 3. MVP: Sbertoli. Spettatori: 3385