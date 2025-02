L’Hellas sbanca Monza con un autogol: tre punti d’oro nella corsa salvezza

L’Hellas Verona vince 1 a 0 e Monza grazie a un autogol.

Ennesimo scontro salvezza per l’Hellas Verona, in campo a Monza, contro l’ultima della classifica, per la 23esima giornata del campionato di seria A. Dopo il pari al Penzo con il Venezia servirebbe una vittoria per rilanciare la corsa e provare a staccarsi dalla zona a rischio.

E il match comincia bene per i gialloblù, che vogliono fare la partita: dopo 12 minuti fuga sulla destra di Serdar, palla in mezzo e a un passo dalla porta maldestro intervento con lo stinco di Lekovic che infila alle spalle del suo portiere. Al 44′ brutta tegola per l’Hellas: Serdar, fino a quel momento migliore in campo, è costretto a uscire per un problema muscolare.

Ripresa: subito dentro il nuovo arrivato Niasse per l’infortunato Serdar. E a Niasse bastano 8 minuti per rimediare il primo giallo, e 12 per sbagliare il primo gol da posizione favorevole. Il Monza, se non proprio all’ultima spiaggia quasi, prova a raddrizzare il risultato, ma è l’Hellas in ripartenza ad andare più vicino al raddoppio.

Negli ultimi minuti si accendono mischie furibonde nell’area gialloblù. Quattro minuti di recupero, il Monza ci prova ma l’Hellas resiste con i denti e con le unghie e torna a Verona con tre punti fondamentali nella corsa salvezza.

TABELLINO.

MONZA-HELLAS VERONA 0-1

Rete: 13′ Lekovic (aut.)

MONZA (3-4-2-1): Turati (dal 67′ Pizzignacco); Lekovic, Izzo, Palacios (dall’82’ Maric); Pereira, Urbanski, Sensi (dal 58′ Castrovilli), Kyriakopoulos (dal 58′ Martins); Ciurria, Vignato (dall’82’ Petagna); Mota

A disposizione: Mazza, Brorsson, Forson, Carboni, Colombo

Allenatore: Salvatore Bocchetti

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar (dal 46′ Niasse), Bradaric (dall’82’ Lazovic); Suslov; Mosquera (dall’82’ Dawidowicz), Sarr (dal 73′ Livramento, dall’89’ Ajayi)

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Okou, Kastanos, Dani Silva, Cisse, Corradi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia)

Assistenti: Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia), Andrea Zingarelli (Sez. AIA di Siena)

NOTE. Ammoniti: 29′ Mosquera, 53′ Niasse, 56′ Izzo, 80′ Bradaric, 87′ Martins