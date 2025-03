L’Hellas contro la Juve resiste 70 minuti: finisce 2 a 0 per i bianconeri

L’Hellas Verona nella tana della Juve a caccia di punti salvezza, ma all’Allianz finisce 2 a 0 per i bianconeri.

L’Hellas Verona va nella tana della Juve a caccia di punti salvezza, che peserebbero tonnellate in questo momento. Ma i bianconeri, nonostante la contestazione dei tifosi, hanno comunque la possibilità, battendo il Verona, di riportarsi sotto addirittura nella lotta scudetto, e di mettere qualche mattone solido nella corsa al quarto posto utile per la Champions.

Si parte. Dopo tre minuti il primo tiro è bianconero, di Locatelli: palla alta. Al 6′ ripartenza dei gialloblù, ci prova Sarr ma para Di Gregorio. Grande occasione per i padroni di casa al 14′: palla gol per Thuram, grande risposta di Montipò. L’Hellas arretra, la Juve spinge. Al 34′ McKennie la mette in rete, ma l’arbitro annulla per fallo di Kelly su Montipò.

Al 39′ e al 40′ altri due miracoli di Montipò, prima su McKennie e poi su Yildiz. Al 47′ saetta da fuori area di Suslov che sbatte sotto la traversa e finisce in gol, ma lo straordinario gesto tecnico del gialloblù è vanificato da un fuorigioco di Faraoni a inizio azione. Si va al riposo sullo 0 a 0.

Secondo tempo. Dentro Ghilardi per Dawidowicz e Oyegoke per Faraoni. Il copione è lo stesso del primo tempo. Al 50′ diagonale di Kolo Muani, Montipò respinge di piede. Dai e dai, proprio mentre l’Hellas cominciava a mettere il naso fuori, la Juve passa al 72′: palla messa in mezzo all’area da Cambiaso, e Thuram infila alle spalle di Montipò.

I gialloblù provano a reagire, ma non c’è niente da fare. Al 90′ arriva il raddoppio con un diagonale rasoterra di Koopmeiners. Il muro gialloblù all’Allianz resiste 70 minuti, poi crolla. Si torna a casa con zero punti. E la strada per la salvezza resta maledettamente in salita.

TABELLINO.

JUVENTUS-HELLAS VERONA 2-0

72′ Thuram, 90′ Koopmeiners

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah (dal 60′ Alberto Costa), Gatti (dal 70′ Kalulu), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie (dal 60′ Koopmeiners), Yildiz (dall’82’ Mbangula); Kolo Muani (dall’82’ Vlahovic)

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi

Allenatore: Thiago Motta

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (dal 46′ Ghilardi), Coppola, Valentini; Faraoni (dal 46′ Oyegoke), Niasse, Duda, Tchatchoua; Livramento (dal 56′ Bernede), Suslov (dal 79′ Kastanos); Sarr (dall’85’ Lambourde)

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Lazovic, Tengstedt, Bradaric, Okou, Slotsager, Ajayi, Cisse

Allenatore: Alberto Bertolini

Arbitro: Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido)

Assistenti: Christian Rossi (Sez. AIA di La Spezia), Edoardo Raspollini (Sez. AIA di Livorno)

Note. Ammonito: 63′ Kelly