Tutto facile per la WithU Verona, con Siena arriva la sesta vittoria di fila

Nella 10ma giornata di ritorno, WithU Verona batte Siena 3 set a 0.

Tutto facile per Verona. Nella decima giornata di ritorno del campionato di Superlega, la WithU Verona batte in trasferta Emma Villas Aubay Siena per 3 set a 0, mettendo a così a segno la sesta vittoria consecutiva. Un risultato che permette ai gialloblù di tener ben salda la quinta posizione in classifica con 34 punti, mentre lascia Siena all’ultimo posto con soli 15 punti.

Si parte e Keita mette a terra il primo punto della sfida; Siena e Verona vanno prima sul 2-2 poi sul 4 pari, ma i gialloblù allungano con Mozic e il muro di Spirito. Dopo un certo equilibrio gli ospiti tentano l’allungo con i colpi di Keita e Sapozhkov (12-16); i padroni di casa si aggrappano a Mazzone e Petric ma la WithU risponde con Cortesia. Dal +5 scaligero, Siena prova a riportarsi sotto con Mazzone e Ricci; Sapozhkov tiene avanti Verona, Van Garderen e Ricci tengono a dovuta distanza i suoi. Keita e Sapozhkov portano i gialloblù a +4, Petric prova a tenere viva Siena ma è ancora Sapozhkov a ristabilire le distanze. Petric e Bartman portano Siena a -2, Sapozhkov risponde; Mozic prima e Cortesia poi regalano il set a Verona (21-25).

Secondo set che si apre con il punto di Ricci ma Sapozhkov risponde subito. Continua l’equilibrio in campo (5-5), poi l’errore di Bartman e il muro di Spirito permette a Verona di allungare sul +2. Ace di Cortesia, Van Garderen risponde; tra Siena e Verona è battaglia, si contendono colpo su colpo (11-12), poi sono gli scaligeri che provano l’allungo con i colpi di Keita e Grozdanov (16-20). I padroni di casa provano a tornare in partita ma la WithU tiene il vantaggio con Keita e Mozic. Keita e Sapozhkov permettono a Verona di chiudere anche il secondo set 20-25.

Terzo set che si apre con l’errore di Sapozhkov, Siena prova a scappare, ma la WithU torna prima in parità con Sapozhkov e l’ace di Keita per poi mettere la freccia del sorpasso con Mozic e Cortesia (5-7). Con Cortesia e l’errore in battuta di Van Garderen Verona vola a +4 (6-10); Ricci e Mazzone provano a tenere sveglia Siena ma il solito Sapozhkov tiene i gialloblù a +4 (8-12). Pereyra dimezza lo svantaggio, Mozic riporta a Verona a +3 (13-16). Ricci e un errore di Spirito portano i padroni di casa a -1, Keita per il nuovo +2; lo stesso Keita e Sapozhkov permettono a Verona di allungare ancora (16-20), poi Mozic e Sapozhkov lanciano i gialloblù al successo (17-22). Ace di Keita, Sapozhkov e l’errore di Pereyra la chiudono. Verona vince 3 a 0.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – WITHU VERONA 0-3 (21-25, 20-25, 19-25)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 1, Petric 12, Mazzone 5, Bartman 7, Van Garderen 7, Ricci 7, Pereyra 3, Bonami (L), Raffaelli 0, Pinelli 0. N.E. Pochini, Fontani, Biglino.

Allenatore: Pelillo.

WITHU VERONA: Spirito 3, Keita 10, Grozdanov 3, Sapozhkov 20, Mozic 15, Cortesia 6, Gaggini (L). N.E. Bonisoli, Cavalcanti, Vieira De Oliveira, Zanotti, Mosca, Jensen, Magalini.

Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Goitre, Brancati.

NOTE – durata set: 26′, 27′, 26′; tot: 79′.

CLASSIFICA

10ª Giornata Rit. (05/03/2023) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 62, Itas Trentino 41, Valsa Group Modena 40, Cucine Lube Civitanova 38, WithU Verona 34, Gas Sales Bluenergy Piacenza 31, Vero Volley Monza 30, Allianz Milano 27, Top Volley Cisterna 26, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 16, Emma Villas Aubay Siena 15.