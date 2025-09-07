Colpo Hellas Verona, Akpa-Akpro è un giocatore gialloblù

L’ivoriano Jean-Daniel Akpa-Akpro è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona, contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a Tolosa, in Francia, l’11 ottobre del 1992, Akpa-Akpro cresce nelle giovanili della squadra della sua città, il Tolosa FC. Con la formazione biancoviola arriva ad esordire in Prima squadra, in Ligue 1, il 6 agosto del 2011, a 18 anni, nella partita vinta contro l’Ajaccio. Con la squadra francese disputa sei stagioni, facendo registrare 132 presenze tra coppa e campionato, in cui mette a referto anche 6 gol e 10 assist, oltre a vestire in più occasioni la fascia da capitano.

Nella stagione 2017/18 si traferisce alla Salernitana, in Serie B, dove resta per tre campionati, dove scende in campo in 61 occasioni e realizzando 2 gol in maglia amaranto.

Nella stagione 2020/21 passa alla Lazio, trovando con la squadra biancoceleste anche il suo esordio nelle competizioni europee, scendendo in campo in Champions League il 20 ottobre 2020 contro il Borussia Dortmund. In quella stagione disputa 8 partite nella massima competizione europea e alla fine dei due anni con la maglia biancoceleste fa registrare 55 presenze e 1 gol.

Nella stagione 2022/23 Akpa-Akpro si accasa all’Empoli, guidato da mister Zanetti, che a fine stagione raggiungerà la quattordicesima posizione con 43 punti conquistati. In quel campionato, il giocatore ivoriano diventa uno dei punti fermi del centrocampo toscano, chiudendo la stagione con 24 presenze, 1 rete e 1 assist. Nell’ultimo biennio gioca con la maglia del Monza, disputando 33 gare in due stagioni di Serie A.