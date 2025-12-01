Sommacampagna accende il Natale: il calendario degli eventi

“Aspettando il Natale” a Sommacampagna, Caselle e Custoza: il programma degli eventi.

Sommacampagna ha ufficialmente acceso il Natale: il Comune ha presentato l’ampio programma di iniziative. Una sinergia frutto della collaborazione tra associazioni, parrocchie, gruppi culturali e realtà locali. Il calendario, diffuso tra Sommacampagna, Caselle e Custoza, accompagnerà cittadini e famiglie fino al 6 gennaio.

Le feste hanno preso il via ieri, domenica 30 novembre, in occasione della Festa di Sant’Andrea, con l’accensione delle luminarie e dell’Albero di Natale a Sommacampagna, al termine della Santa Messa presieduta dal Vescovo. Contemporaneamente, l’Auditorium Mirella Urbani di Caselle ha ospitato lo spettacolo “Racconto tra cielo e mare”.

Gli appuntamenti clou di dicembre.

Il programma si concentra su eventi che valorizzano il senso di comunità e le tradizioni locali.

Avvento e Tradizioni: Prosegue fino al 21 dicembre il Mercatino dell’Avvento al Centro Anziani di Sommacampagna. Da oggi, lunedì 1 dicembre, e fino alla Vigilia, i suggestivi Canti della Stella riecheggeranno per le strade di Caselle.

Libri e Musica. Mercoledì 4 dicembre in biblioteca si terranno le letture animate “Tante storie tra le dita”. Dal 6 dicembre fino a gennaio, il Corpo Bandistico augurerà Buone Feste in musica per le vie e nei quartieri.

Presepi in Villa. Domenica 7 dicembre prenderà il via la seconda rassegna “Presepi in Villa”, ospitata a Villa Venier fino al 6 gennaio.

Attesa di Santa Lucia e pranzo Over 70. Non mancheranno i momenti dedicati ai bambini per “Aspettando Santa Lucia” il 10, 12 e 13 dicembre, oltre al Pranzo di Natale per gli over 70 a Caselle il 14 dicembre.

Natale in piazza. Grande attesa per domenica 21 dicembre con “Natale in Piazza” in piazza della Repubblica, dove si terranno attività, musica, il Ludobus e la tradizionale Camminata dei Babbi Natale.

Il ciclo di eventi si concluderà il 5 gennaio a Caselle con l’arrivo dei Magi e il tradizionale Concerto dell’Epifania.

Programma.