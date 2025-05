Strade da sistemare per il Giro d’Italia a Soave.

Lavori in corso per il Giro d’Italia sulle strade di Soave. Già nella giornata di oggi, venerdì 9, fino alle ore 19, sono stati istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite a 30 km/h su un breve tratto della strada provinciale 58, in prossimità della rotatoria in località Montetondo.

Domani, sabato 10, sullo stesso tratto, verrà sospesa la circolazione tra le 7 e le 19. In caso di maltempo nella giornata di sabato, la chiusura riguarderà anche lunedì 12 maggio, per consentire il termine dei lavori. Le limitazioni sono necessarie per permettere un intervento di manutenzione della provinciale che sarà interessata dal passaggio del Giro d’Italia.

Nei giorni di chiusura, chi proviene da Soave potrà utilizzare lo svincolo per l’A4 dalla SR 11. In uscita dall’autostrada, il traffico in direzione di Monteforte verrà deviato lungo la SR 11.