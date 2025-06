Soave: Arrivano 650mila euro statali per la messa in sicurezza delle frazioni collinari.

Nuovo finanziamento statale in arrivo per il Comune di Soave, che incassa 650 mila euro destinati al miglioramento della viabilità nelle frazioni collinari. La somma, assegnata con decreto firmato dai ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dell’Interno Matteo Piantedosi, servirà a mettere in sicurezza le strade di Castelcerino, Fittà e Costeggiola, aree spesso fragili e soggette a rischio idrogeologico.

L’intervento si inserisce in una strategia di ampio respiro avviata dall’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Pressi, in carica dal 2022, che in soli tre anni ha intercettato oltre 11 milioni di euro tra fondi statali e regionali per la realizzazione di opere pubbliche.

Strade più sicure dopo i danni del maltempo.

“Le criticità emerse nel 2023, anche a causa di eventi meteorologici estremi, ci hanno fatto comprendere quanto siano vulnerabili alcune zone del nostro territorio – spiega il primo cittadino –. Per questo abbiamo presentato un piano dettagliato, tramite la Regione, che punta a garantire l’accesso e la sicurezza, soprattutto in situazioni di emergenza“.

Con i fondi ottenuti, il Comune potrà intervenire su più fronti: dal consolidamento delle sedi stradali, in alcuni casi danneggiate da infiltrazioni d’acqua, alla messa in sicurezza di versanti e pareti a rischio frana. Tra le aree interessate figurano via Scalette, via Libertà, via Recoaretto, oltre alle località Monte, Meggiano, Tamellini e Centro.

L’amministrazione punta a progettare e affidare una prima parte degli interventi entro la fine del 2025, grazie anche alla possibilità di ricorrere a procedure accelerate, previste per le opere legate alla protezione civile.