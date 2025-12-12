San Martino Buon Albergo: nuove strade per bypassare il traffico

San Martino Buon Albergo rivede la viabilità: nuove strade per bypassare il traffico.

San Martino Buon Albergo, operazione Tav: pronte le nuove strade che svincolano il traffico da via Serena. Una notizia attesa da tempo si traduce in un beneficio concreto per la mobilità di San Martino Buon Albergo. Lo scorso mercoledì 10 dicembre è stato sottoscritto il verbale che autorizza l’apertura al traffico delle nuove bretelle stradali realizzate nell’ambito dei lavori della linea Tav.

L’apertura vera e propria è prevista per la metà della prossima settimana, presumibilmente nelle giornate di martedì 16 o mercoledì 17 dicembre. Da quel momento, le nuove arterie potranno essere percorse liberamente, nonostante rimangano formalmente all’interno del cantiere gestito dal Consorzio Iricav Due.

L’atto ufficiale è stato firmato dal comandante della Polizia Locale di San Martino Buon Albergo, Castrese Coppola, e dal rappresentante del Consorzio Iricav Due.

By-Pass strategico per la zona industriale.

Le due nuove arterie sono state costruite per connettere via Zeviana e via Serena all’altezza della rotatoria dell’Hotel Catullo. Si inseriscono strategicamente tra il raccordo autostradale di Verona Est e il tratto viario compreso tra la rotatoria di Viale del Lavoro e via Serena.

L’obiettivo primario dell’amministrazione è alleggerire il traffico oggi concentrato su via Serena, migliorando l’accesso alla zona industriale e al centro del paese direttamente dalla tangenziale e da via Zeviana. Questo, secondo il Comune, contribuirà a una migliore vivibilità del quartiere di Case Nuove.