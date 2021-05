San Martino Buon Albergo, si parte con i vaccini al Centro sportivo Pozzan

San Martino Buon Albergo, sì ai vaccini al Centro sportivo Pozzan.

La possibilità di vaccinarsi arriva anche a San Martino Buon Albergo. Giovedì 20 maggio, presso la palestra del Centro sportivo Ugo Pozzan di via Marconi 31, sarà infatti inaugurato il centro vaccinale allestito dal Comune. Grazie alla disponibilità dei medici Paolo Castagna, Nicoletta Maccari e Maria Teresa Corradi, e alla collaborazione dei volontari della Protezione civile e della Croce Blu, gli assistiti dei 3 medici di famiglia del territorio potranno prenotare la vaccinazione a partire dal 17 maggio.

Il tutto ovviamente nel rispetto delle prescrizioni, delle fasce d’età stabilite dalla Regione Veneto e sulla base della disponibilità delle dosi vaccinali: sarà data priorità ai soggetti ultrasessantenni che potranno prenotare chiamando il numero 045-8874244 dal lunedì al mercoledì, dalle 16:00 alle 19:00. Le vaccinazioni saranno effettuate tutti i giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.

“L’attivazione del punto vaccini presso il Centro sportivo Pozzan è motivo di grande soddisfazione per la nostra amministrazione, a dimostrazione dell’impegno che stiamo mettendo in campo per la vaccinazione massiva contro Covid 19. Ringrazio di cuore sia i medici di famiglia che hanno risposto alla nostra chiamata e si sono resi disponibili per vaccinare i propri assisiti, sia i volontari della Protezione civile e della Croce Blu. L’apertura del centro vaccinale lascia aperta la possibilità anche ad altri medici di famiglia di contribuire, perché la collaborazione di tutti è fondamentale”, ha detto Franco De Santi, sindaco di San Martino Buon Albergo.

L’amministrazione ha, inoltre, messo a disposizione lo spazio del Centro sportivo Pozzan anche all’Ulss 9 9 Scaligera, nel caso in cui ci fosse necessità di aggiungere ulteriori linee vaccinali a quelle ad oggi attive sul territorio.

