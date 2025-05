Scuole più sicure, strade rifatte, nuove ciclabili: San Martino Buon Albergo accelera sul territorio.

Il Consiglio Comunale di San Martino Buon Albergo ha approvato il bilancio 2024 e già destinato l’avanzo per finanziare numerosi interventi. Si tratta di manutenzione e nuove opere pubbliche da realizzare nei prossimi mesi. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 740 mila euro che mira a migliorare la qualità urbana e la sicurezza del territorio, con particolare attenzione alle scuole, alla viabilità, al verde pubblico e alla mobilità dolce.

I principali interventi.

120 mila euro per la sistemazione dei tetti sopra l’aula di informatica e la palestra della scuola Salvo d’Acquisto, per garantire la sicurezza e il comfort degli studenti.



per la sistemazione dei della scuola Salvo d’Acquisto, per garantire la degli studenti. 50 mila euro per lavori di manutenzione alla Caserma dei Carabinieri di via Genova , a supporto delle forze dell’ordine che operano sul territorio.



per lavori di manutenzione alla , a supporto delle forze dell’ordine che operano sul territorio. 370 mila euro per la realizzazione e riqualificazione di ponti ciclopedonali : saranno rifatti i ponti sul fiume Fibbio in via Salieri e nel parco di via Venezia , e verrà costruito un nuovo ponte ciclopedonale a Mambrotta .



per la : saranno rifatti i ponti sul fiume Fibbio in e nel , e verrà costruito un . 150 mila euro per manutenzioni stradali , sistemazione di marciapiedi e la realizzazione di nuove caditoie per migliorare il deflusso delle acque piovane e prevenire allagamenti.



per , sistemazione di marciapiedi e la realizzazione di per migliorare il e prevenire allagamenti. 50 mila euro per le aree verdi, con l’acquisto di nuovi giochi per parchi e spazi pubblici destinati ai più piccoli.



Questi nuovi interventi si inseriscono in una più ampia programmazione che vede già conclusi lavori come l’asfaltatura di viale del Lavoro, viale dell’Industria e il parcheggio di viale dell’Industria, in corso l’ampliamento della pista ciclabile in via Vittorio Veneto, e in partenza – condizioni meteo permettendo – opere strategiche come il nuovo asilo a Casette, la nuova mensa scolastica presso le scuole Todaro, un nuovo stralcio del polo culturale Avesani, l’asfaltatura di via Abba e la nuova ciclabile di via Venezia.

L’Amministrazione continuerà a garantire trasparenza e aggiornamenti sull’andamento dei lavori, che saranno avviati compatibilmente con le tempistiche tecniche e le condizioni meteorologiche.