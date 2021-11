E-Bike in Valle a San Martino Buon Albergo.

Dopo il successo riscosso dalla prima tranche di appuntamenti nel mese di settembre, domenica 14 novembre, all’interno del calendario di iniziative dedicate al Santo Patrono, a San Martino Buon Albergo torna “E-Bike in valle”, l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il tavolo del turismo e con la Pro Loco.

Novità del percorso sarà la possibilità, per i partecipanti, di entrare nel complesso paesaggistico della Tenuta Musella passando da Corte Drago, alla scoperta di un luogo esclusivo del territorio e aperto solo per l’occasione. Tenuta Musella, in località Ferrazze, è infatti uno dei più belli e intatti complessi paesaggistici della Regione Veneto che ospita boschi, corsi d’acqua, antiche corti, chiesette, rustici e abitazioni coloniche, strade e sentieri. Al centro la magnifica “Villa Musella” nobiliare seicentesca.

Partendo dalla centralissima piazza del popolo, accompagnati da alcune guide i partecipanti entreranno nella Tenuta, dove i volontari dei carabinieri in congedo e la Protezione civile saranno presenti per gestire gli ingressi e garantire lo svolgimento della giornata in completa sicurezza. Ai fruitori del giro in E-bike verrà consegnata anche una piccola legenda storica dei punti che saranno toccati durante l’escursione, a cura dell’architetto Sergio Spiazzi.

Nell’ottica della promozione e valorizzazione del turismo visitazionale sul territorio di San Martino e sulla scia dei successi del settore della mobilità elettrica, alle 10.30 verrà anche inaugurata, con il tradizionale taglio del nastro, la prima di 5 postazioni di ricarica e-bike che sarà collocata di fronte alla Biblioteca comunale “Don Milani”. Una colonnina di ultima generazione, completa di accessori per la piccola manutenzione occorrente alla bicicletta. Nelle prossime settimane le postazioni rimanenti verranno installate nelle frazioni di Marcellise (nei pressi del piazzale Aldo Moro, ex mercato cerasicolo), Ferrazze (nella piazza principale) e Mambrotta, e all’ingresso del parco di Pontoncello.

Afferma il vicesindaco Mauro Gaspari “L’installazione delle colonnine per la ricarica delle E-bike è segno dell’attenzione e dell’impegno costante che come amministrazione, in sinergia con il tavolo del turismo, osserviamo verso i ciclisti – o i cicloturisti in transito da San Martino Buon Albergo. I lavori sono ancora in una fase iniziale, ma l’impegno è costante per studiare nuove strategie per attirare sempre più visitatori sul nostro territorio e le iniziative dedicate alla mobilità sostenibile vanno proprio in quell’ottica”.

Come partecipare.

Le partenze saranno scaglionate, dalle 09:30 alle 14:30, per un percorso della durata di un’ora circa (costo di 6 euro comprendente bicicletta, guida, casco e assicurazione. Viste le numerose richieste, per favorire la visitazionalità della Tenuta Musella c’è la possibilità di poter usare la propria E-Bike, tenendo conto delle difficoltà tecniche che il percorso potrebbe presentare.