Lo stabilimento Aia di San Martino Buon Albergo apre le porte agli studenti meccatronici.

Gli studenti dell’Its Academy Meccatronico Veneto, in occasione della Giornata del Made in Italy, hanno visitato il polo produttivo Aia di San Martino Buon Albergo. Un’opportunità per circa 40 giovani tecnici in formazione di toccare con mano l’innovazione e la tecnologia che ogni giorno trasformano materie prime in prodotti alimentari.

Lo stabilimento, attivo dal 1968 e parte del Gruppo Veronesi, si estende su oltre 500 mila metri quadrati. Durante la visita, gli studenti hanno potuto esplorare le aree produttive più tecnologicamente avanzate, dove automazione, robotica e sistemi intelligenti operano in sinergia per garantire qualità e sicurezza. Un contesto in cui le competenze meccatroniche risultano strategiche: “Le figure di tecnici manutentori specializzati – spiegano dall’azienda – sono tra le più richieste all’interno del gruppo”.

A raccontare il dietro le quinte dello stabilimento sono stati sia collaboratori storici che giovani neoassunti. L’iniziativa rientra nel progetto di collaborazione tra Gruppo Veronesi e Its Academy Meccatronico Veneto, scuola di alta specializzazione tecnologica. Il legame si è rafforzato nel 2024 con l’avvio del nuovo corso per Tecnico Superiore in Automazione e Sistemi Meccatronici, in partnership con Confindustria Verona e aziende di primo piano del comparto food & beverage.