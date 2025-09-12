San Bonifacio, scuola: traffico regolare grazie al cavalcaferrovia

Nuova viabilità sul cavalcaferrovia: traffico regolare per la riapertura delle scuole di San Bonifacio.

A San Bonifacio la riapertura delle scuole non ha causato i temuti disagi alla circolazione: il traffico è stato regolare grazie al cavalcaferrovia. Nonostante la concomitanza di più fattori critici – il ritorno in classe di migliaia di studenti, il mercato settimanale, le visite in ospedale e la pioggia persistente – il traffico è rimasto scorrevole, con solo qualche rallentamento fisiologico nelle ore di punta.

Determinante si è rivelata la nuova organizzazione viabilistica sul cavalcaferrovia che collega Monteforte d’Alpone a San Bonifacio. Nei giorni scorsi è stato invertito il senso unico di marcia per favorire l’accesso ai plessi scolastici da parte dei veicoli provenienti dalla Val d’Alpone. L’intervento, legato ai lavori di messa in sicurezza del ponte ferroviario, è stato accompagnato dall’installazione di nuova segnaletica e da una presenza costante della Polizia Locale nelle aree interessate.