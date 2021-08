San Bonifacio ospita la nazionale di baseball Under 12

Tra gli atleti azzurri pronto per il Campionato Europeo di categoria c’è Michele Dal Pozzo.

Da mercoledì 4 a sabato 7 agosto, la Nazionale di Baseball Under 12 sarà a San Bonifacio, ospite degli impianti del Crazy Sambonifacese Baseball & Softball. Per i giovani atleti azzurri si tratta dell’ultima settimana di preparazione e di allenamenti prima del Campionato Europeo di categoria che si terrà in Belgio, a Mortsel, a partire dal 10 agosto.

Del roster selezionato per gli Europei fa parte anche un ragazzo del Crazy, Michele Dal Pozzo. Per chiudere la settimana di allenamento, sabato 7 agosto, dalle ore 17, è in programma un test match tra la Nazionale e una selezione del Crazy Sambo.

Quella di sabato sarà una serata–evento dedicata a tutti perché, oltre al test match degli azzurri, si terrà anche l’inaugurazione del nuovo campo da softball e ci saranno musica, street food, giochi gonfiabili e animazione per i più piccoli. Per chi vorrà, poi, ci sarà anche la possibilità di sfidarsi al tunnel di battuta. Ingresso gratuito.

Alla serata e alla cerimonia di inaugurazione interverranno: il sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli, Il presidente Nazionale FIBS (Federazione Italiana Baseball Softball) Andrea Marcon, il presidente comitato regionale FIBS Veneto Roberto Zagolin, il delegato Coni Verona, Stefano Gnesato.