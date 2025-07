Il grande cinema sbarca a San Bonifacio a Villa Gritti: ingresso gratis.

Cinema gratis sotto le stelle a San Bonifacio: quattro serate di grande cinema a Villa Gritti e Parco dei Tigli, all’aperto.

La rassegna, parte del programma San Bonifacio d’Estate, è curata dall’associazione Dinamica – energia culturale, con la direzione artistica di Andrea Speziali e l’adesione alle reti CaV – Cinema all’aperto Verona e Verona Green Movie Land, per unire cultura, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

“Abbiamo scelto titoli che parlano a più generazioni e mettono al centro figure femminili forti, ironiche, intelligenti o rivoluzionarie“, spiega l’assessore alla Cultura Maria de Rossi, che ringrazia la famiglia Fedrigo, proprietaria della villa, che per l’occasione apre le porte di questo luogo simbolo di San Bonifacio.

Il programma spazia da icone del cinema romantico a classici dell’animazione. Si comincia il 14 luglio con Vacanze Romane di William Wyler, la celebre favola con Audrey Hepburn e Gregory Peck ambientata tra i monumenti di Roma. Il 21 luglio sarà la volta di Mon Crime – La colpevole sono io di François Ozon, commedia brillante e femminista ambientata nella Parigi degli anni Trenta. Il 28 luglio tocca a Orgoglio e Pregiudizio, la raffinata versione cinematografica diretta da Joe Wright, con una magnetica Keira Knightley nei panni di Elizabeth Bennet. A chiudere, il 4 agosto, La bella addormentata nel bosco di Walt Disney: il classico del 1959 torna a incantare grandi e piccoli nel verde del Parco dei Tigli.

Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21 e si terranno su grande schermo in alta definizione. In caso di pioggia, Villa Gritti ospiterà le serate al coperto, mentre per l’appuntamento al Parco dei Tigli è prevista la Sala Civica della Biblioteca. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.