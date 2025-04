San Bonifacio dice basta al degrado: nuove regole per i negozi sfitti del centro

San Bonifacio stringe la vite: obbligo di decoro e multe per i negozi sfitti.

Il Comune di San Bonifacio ha introdotto nuove regole per migliorare l’aspetto del centro cittadino con un’ordinanza emessa il 7 aprile 2025. L’Amministrazione ha quindi deciso di intervenire sugli immobili commerciali sfitti o inutilizzati per mantenere il decoro urbano.

Queste nuove regole, che entreranno in vigore dal 14 aprile, obbligano i proprietari, i locatari e i concessionari di negozi vuoti nelle vie del centro (come Corso Venezia, Via Roma, Via Marconi, e altre) a tenere in buone condizioni le vetrine, le saracinesche e gli spazi visibili dei negozi. Sarà necessario rimuovere la pubblicità non autorizzata, pulire e curare gli spazi esterni e oscurare le vetrine quando necessario.

Luoghi di degrado.

Questa iniziativa fa parte di un progetto più grande per migliorare la città e renderla più bella, sicura e vivibile per tutti. L’obiettivo è evitare che i negozi vuoti e trascurati diventino luoghi di degrado, che possano causare problemi di sicurezza e di qualità della vita.

Il sindaco Fulvio Soave ha spiegato che: “Un centro pulito e ordinato è essenziale per la qualità della vita dei cittadini. Questa ordinanza è un passo concreto per restituire bellezza e dignità alle zone centrali, evitando il degrado e aumentando la sicurezza per tutti.”

La cura degli spazi pubblici, come spiega il Primo cittadino, “è strettamente legata alla percezione di sicurezza: un ambiente curato promuove il rispetto e scoraggia comportamenti incivili. La nuova ordinanza, quindi, non si limita a migliorare l’aspetto della città, ma contribuisce anche a prevenire situazioni di rischio“.

Multe.

L’Amministrazione ha sottolineato che: “Chi non rispetterà le nuove regole dovrà affrontare sanzioni che vanno da 25 a 500 euro, con la possibilità di ridurre la multa a 50 euro in caso di pagamento immediato. Se qualcuno non si adegua, il Comune potrà intervenire direttamente e addebitare i costi al responsabile”.