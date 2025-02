Carnevale a San Bonifacio: il 22 febbraio la sfilata è “notturna”

Carnevale a San Bonifacio: il 22 febbraio la sfilata è in “notturna”.

San Bonifacio festeggia il Carnevale con una giornata ricca di eventi: l’appuntamento è per sabato 22 febbraio, con un pomeriggio dedicato ai più piccoli e, per la prima volta, una grande sfilata in notturna alle 19.

Giochi e spettacoli per i più piccoli.

Le attività inizieranno nel pomeriggio in piazza Costituzione, dove dalle 15.30 saranno allestiti giochi, laboratori e animazioni musicali. I bambini potranno divertirsi con truccabimbi, tatuaggi glitterati, giochi ludici e una battaglia di spugna.

Alle 16.30, spazio alla creatività con il laboratorio “Costruisci il tuo pagliaccio”, seguito dalla sfilata delle mascherine alle 17. Il pomeriggio si concluderà con lo spettacolo del clown Pastello alle 18. Per tutta la durata dell’evento ci saranno stand gastronomici con patatine, crepes dolci, zucchero filato, popcorn e altre golosità. Dalle 18.30, si potranno gustare anche gnocchi, panini e fritti.

La sfilata “notturna” dei carri allegorici.

La grande sfilata dei carri allegorici e delle maschere prenderà il via in serata. Per la prima volta, il corteo si svolgerà in notturna, creando un’atmosfera ancora più suggestiva.

Il ritrovo dei carri è fissato per le 19 al parcheggio dell’ex consorzio agrario, mentre la sfilata partirà alle 20 lungo corso Venezia, per poi concludersi in piazza Costituzione, dove l’ultimo carro animerà la serata con musica e divertimento. L’evento è organizzato dalla pro loco di San Bonifacio con il patrocinio del Comune.