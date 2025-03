Cambio ai vertici per l’Avis di San Bonifacio

Avis San Bonifacio: nuovo presidente e nuovi progetti per il futuro.

Durante la scorsa assemblea annuale dei soci, la sezione Avis di San Bonifacio ha rinnovato il suo consiglio direttivo. A guidare l’associazione nei prossimi quattro anni sarà Stefano Lapolla, eletto nuovo presidente.

Nel direttivo sono stati confermati 14 dei 15 consiglieri precedenti, mentre due nuove consigliere, Luciana Di Lorenzo e Valentina Tebaldi, si sono unite al gruppo.

Dopo la sua nomina, il presidente Lapolla ha voluto ringraziare Marilena Rigodanza, presidente uscente, per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi quattro anni. Ha poi sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per portare avanti i valori e le attività di Avis.

Nei prossimi anni, l’associazione continuerà a promuovere la donazione del sangue, con particolare attenzione ai giovani.

Gli obiettivi principali.

Incontri nelle scuole per sensibilizzare studenti di ogni età. Collaborazioni con le società sportive per diffondere il valore della solidarietà. Eventi per tutta la cittadinanza, per coinvolgere sempre più persone.

Un altro punto fondamentale sarà la ricerca di nuovi donatori e il coinvolgimento di chi già dona, affinché continui a farlo con costanza. “Donare il sangue è un gesto di grande generosità e può salvare molte vite” sottolineano.