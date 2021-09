San Bonifacio, apre lo sportello per l’assistenza familiare dell’est veronese

Sportello per l’assistenza familiare a San Bonifacio.

Domani, lunedì 6 settembre, verrà inaugurato il nuovo sportello per l’assistenza familiare di San Bonifacio, promosso dall’Ulss 9 Scaligera, in collaborazione con il Comune e con la Cooperativa Sociale “Energie Sociali” onlus. Il servizio è rivolto sia alle famiglie, per l’individuazione dei bisogni di cura a domicilio attraverso assistenti adeguati alle necessità e per fornire supporto nella contrattualizzazione, sia agli stessi assistenti familiari, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e attività informative per l’approccio al lavoro.

Lo sportello, aperto in pazza della Costituzione 4, aperto il lunedì e il mercoledì, dalle ore 9:00 alle 14:30, sarà attivo, a rotazione, anche a San Giovanni Ilarione per la vallata dell’Alpone, a Colognola per la vallata d’Illasi e a Veronella per la zona est del Distretto. “Il servizio – spiega il direttore dei Servizi socio sanitari dell’Ulss 9, Raffaele Grottola – deriva da un progetto Regionale volto a creare un luogo di orientamento per aiutare le famiglie nel percorso di scelta dell’assistente familiare, facendo da tramite tra loro e organizzando attività informative e formative”.

Il Direttore Generale dell’Ulss 9. Pietro Girardi, ringrazia “le amministrazioni comunali, che grazie al consueto spirito di collaborazione hanno reso possibile la realizzazione di questo importante servizio per il territorio dell’Est Veronese”.

“Siamo tutti molto soddisfatti che prenda avvio questo servizio – commenta l’assessore alle Politiche sociali del comune di San Bonifacio, Anna Maria Sterchele – e in particolare che lo sportello, che ha la duplice funzione di intercettare domanda e offerta per dare risposta in modo mirato ai bisogni di tutti, sia “itinerante” così da raggiungere anche i Comuni che, data la morfologia del nostro distretto, sono situati lontani da San Bonifacio. La funzione dello sportello”. Per informazioni, telefonare al numero 331 2709120 o scrivere all’indirizzo email assistenzafamiliari.d2est@aulss9.veneto.it.