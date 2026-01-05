Caccia al pezzo raro: a Verona torna la fiera del disco

Vinile protagonista alla fiera di Verona: il fascino del “Disco” riempie il Palaexpo.

Sabato 10 e domenica 11 gennaio, per tutti gli appassionati del vinile e non solo, il Palaexpo di Verona ospiterà l’ottava edizione della Fiera del Disco. L’evento, che osserverà l’orario continuato dalle 10:00 alle 19:00, accoglierà collezionisti e curiosi al Centro Congressi (Ingresso A1, Piano 2).

La manifestazione vedrà la partecipazione di 70 espositori selezionati provenienti da tutta Italia, pronti a offrire una vastissima scelta di supporti musicali: dai classici vinili a 33 e 45 giri ai mix, fino a CD e DVD. Il catalogo spazierà attraverso ogni genere immaginabile: rock, jazz, metal, punk, psichedelia, musica classica e il meglio del cantautorato italiano.

L’ingresso alla fiera ha un costo di 5 euro, mentre è previsto l’accesso gratuito per i ragazzi fino ai 16 anni non compiuti.