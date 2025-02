Salvarono la vita a un bimbo, due agenti veronesi premiati da Mattarella

Salvarono la vita al piccolo Ayan: gli agenti Domenica Turi e Antonio Stellato, della Questura di Verona, premiati da Mattarella.

Ci sono anche due agenti della Questura di Verona tra i cittadini insigniti dal presidente Sergio Mattarella delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta di Domenica Turi e Antonio Stellato, gli agenti che, con coraggio e prontezza, hanno salvato la vita ad Ayan, un bambino di sei anni.

L’episodio risale a meno di un anno fa, quando i due poliziotti, liberi dal servizio, si sono trovati di fronte a una situazione di emergenza in una piscina pubblica di Verona. Il piccolo, privo di sensi e in arresto cardiaco, è stato estratto dall’acqua grazie all’intervento tempestivo dei presenti. Turi e Stellato sono immediatamente intervenuti, praticando le manovre salvavita fino a quando il bambino non ha ripreso conoscenza. Un gesto che ha fatto la differenza tra la vita e la morte.

Per questo atto di eroismo, i due agenti delle Volanti sono stati insigniti dal presidente Mattarella del titolo di Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Oltre ai due agenti, è stato conferito il titolo di Cavaliere anche a un altro veronese, don Massimiliano Parrella, con la seguente motivazione: “Per proseguire l’opera di Don Calabria aiutando le persone più povere e sofferenti”.

“Sono felice che, tra i nuovi Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, insigniti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci sia anche una importante rappresentanza veronese. Mi congratulo in particolare con don Massimiliano Parrella, Casante dell’Opera Don Calabria, e con i poliziotti Domenica Turi e Antonio Stellato che hanno salvato la vita al piccolo Ayan, di 6 anni, decorati oggi per la loro opera e per l’importante contributo al bene comune. Le loro storie rappresentano il tessuto più autentico della nostra società e ci ricordano che la speranza, la fiducia e il senso di comunità si costruiscono ogni giorno”: così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.