Debutto all’Arena di Verona per Geolier.

Geolier fa il suo debutto all’Arena di Verona, dove chiuderà il tour 2025: l’appuntamento è per il 27 settembre 2025, quando per la prima volta nella carriera l’artista napoletano calcherà il palco dell’Arena di Verona.

L’appuntamento chiuderà la stagione live di Geolier, stagione che lo vedrà nei palasport in primavera e per due live all’Ippodromo di Agnano a Napoli in estate. Il tour “Geolier live 2025” inizierà il 15 marzo a Jesolo (Venezia).