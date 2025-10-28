Santa Lucia e Mercatini di Norimberga: da novembre Verona da il via alla magia del Natale.

A Verona la macchina organizzativa è già in moto per allestire l’edizione 2025 dei Mercatini di Natale in centro storico. Si potranno trovare nell’area che abbraccia Piazza dei Signori e i suoi cortili: Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale. La scelta, ponderata per garantire massima sicurezza e fruibilità.

Un borgo tedesco nel cuore di Verona.

Da metà novembre e per tutto il mese di dicembre, il centro storico si trasformerà in un piccolo borgo nordico. I circa 100 espositori proporranno l’autentica atmosfera dei celebri mercatini di Norimberga, offrendo una vasta gamma di idee regalo, decorazioni artigianali e, soprattutto, un ricco percorso gastronomico. I visitatori potranno deliziarsi con le prelibatezze speziate tipiche (anche nostrane) come il tradizionale vin brûlée.

Le date chiave.

Il Natale veronese prenderà ufficialmente il via venerdì 14 novembre alle ore 18, con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale di Bauli, che quest’anno svetterà con i suoi 20 metri d’altezza, ancora a Porta Nuova.

Come da tradizione, il calendario delle festività prosegue dall’8 all’11 dicembre: Piazza Bra accoglierà il festoso appuntamento con i mercatini di Santa Lucia, l’evento più amato dai bambini.

Parcheggi.

Per agevolare l’afflusso di visitatori, un servizio di navetta gratuito sarà operativo nei fine settimana, dal 18 novembre al 24 dicembre. Il bus collegherà i parcheggi scambiatori Genovesa e Park 3 Fiera con il centro storico (Via Valverde) con una frequenza di 15 minuti. Sabato dalle ore 14:00, prima corsa dal park della Genovesa e alle 20:05 ultima corsa da Pradaval. Domenica e festivi dalle 9 prima corsa dal park Genovesa, e alle 20:20ultima corsa da Pradaval.

L’arte presepiale, elemento cardine del Natale, troverà spazio nel prestigioso Palazzo della Gran Guardia. La 39ª edizione della Rassegna Internazionale “Presepi dal Mondo”, a cura della Fondazione Verona per l’Arena, tornerà a stupire il pubblico. Con oltre 400 Natività provenienti da musei, collezioni e maestri presepisti di ogni continente, la mostra è citata nel Guinness dei primati e offre uno spaccato artistico completo della tradizione. Sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00, dal 17 novembre 2025 al 18 gennaio 2026.

A fare da sfondo all’intero panorama festivo, come ogni anno, ci sarà l’inconfondibile Stella Cometa in Piazza Bra. L’archiscultura in acciaio, simbolo per eccellenza del Natale veronese, è la più grande del mondo nel suo genere: alta 100 metri e pesante 88 tonnellate.