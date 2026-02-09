Controlli velocità a Verona: l’elenco delle vie monitorate con autovelox e le variazioni per la Half Marathon.

Verona, Half Marathon e carri allegorici: ecco l’elenco delle vie monitorate con autovelox e le variazioni per gli eventi. La sicurezza sulle strade di Verona rimane una priorità per la polizia locale, che ha pianificato una nuova serie di verifiche per contrastare l’eccesso di velocità. A partire da oggi, lunedì 9 febbraio, e per tutti i prossimi sette giorni, le pattuglie dotate di autovelox e telelaser presidieranno diverse arterie cittadine per garantire il rispetto dei limiti.

Controlli: dove.

Le strade interessate dai controlli mobili questa settimana sono via Turbina, Strada Bresciana, via Valpantena, via Jacopo Bonfadio, via Forte Tomba e via Belfiore. Si ricorda inoltre agli automobilisti che resta costantemente operativa la postazione fissa in Tangenziale Nord, situata poco prima dell’uscita di Santa Lucia.

Sportello mobile e servizi di prossimità

Oltre al monitoraggio della viabilità, prosegue il servizio dell’Ufficio Mobile di Prossimità, pensato per portare la presenza degli agenti direttamente nei mercati e nelle aree verdi dei quartieri.

Il calendario degli appuntamenti prevede la presenza dell’Ump in Borgo Venezia il martedì mattina, mentre mercoledì gli agenti faranno tappa in piazza Vittorio Veneto e via Poerio. Giovedì il servizio si sposterà nei mercati di via D. Mercante e via Luigi Prina, mentre sabato sarà la volta dello Stadio e di Piazza Brà nel pomeriggio.

A causa dei grandi eventi previsti in città, il servizio dell’Ufficio Mobile subirà due sospensioni: venerdì l’unità non sarà operativa per consentire la gestione della sfilata dei carri allegorici, mentre domenica rimarrà ferma in occasione dello svolgimento della Half Marathon 2026.