Affare da 7,8 milioni sul Garda: Venduta villa con accesso diretto al lago a un sudamericano.

Una villa da sogno con piscina, cinema e spa sul Lago di Garda venduta per 7,8 milioni di euro a un cliente sudamericano. L’operazione a San Felice del Benaco conferma il forte appeal del Garda sulla clientela internazionale.

Il mercato immobiliare di lusso sul Lago di Garda continua a segnare cifre da record, confermando la sua attrattiva per la clientela internazionale.

Chi ha fatto l’affare milionario.

Italy Sotheby’s International Realty, ufficio di Verona, ha annunciato la chiusura dell’importante trattativa per un valore di 7,8 milioni di euro, portando a termine la vendita di una villa esclusiva a San Felice del Benaco. L’immobile, acquistato da un facoltoso cliente sudamericano, è un vero e proprio gioiello sul Benaco.

La villa da sogno.

La proprietà si estende su un parco di oltre 7.500 mq, vanta una piscina scenografica e offre l’ambitissimo accesso diretto al lago. La dimora è dotata di 5 camere, 9 bagni e spaziosi ambienti di rappresentanza caratterizzati da ampie vetrate panoramiche che incorniciano il paesaggio lacustre. A completare l’offerta di lusso, una serie di amenities esclusive, tra cui una spa privata con bagno turco, un’area fitness, una sala cinema e una cantina vini con area degustazione.