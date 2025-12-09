Isola della Scala, piazza Martiri: inaugurato il nuovo centro storico

Finito l’incubo traffico, Isola della Scala inaugura il centro storico: investiti 2,45 milioni di euro.

Isola della Scala ritrova la sua piazza Martiri: il nuovo centro storico è stato inaugurato dopo la rigenerazione urbana. Ieri pomeriggio, lunedì 8 dicembre, si è tenuta la cerimonia per celebrare la conclusione dell’importante intervento che, iniziato nella primavera del 2024, ha avuto come obiettivo principale quello di trasformare la centrale Piazza Martiri della Libertà da snodo viabilistico a vero e proprio luogo di incontro e di eventi.

Presenti all’evento il sindaco Luigi Mirandola con Giunta e Consiglieri, il presidente della Provincia Flavio Pasini, numerosi Sindaci dei Comuni limitrofi, e le autorità religiose e militari. La festa ha preso il via con una sfilata animata dal corpo bandistico Vincenzo Mela e dagli sbandieratori di Arquà Polesine, culminando in Piazza Martiri della Libertà con il taglio del nastro e l’esibizione del coro Damavoci Gospel Singers.

La piazza ritorna pedonale.

Il cuore dei lavori è stato il ripristino di una fascia centrale completamente pedonale, com’era presente fino agli anni ’50 del secolo scorso. Un cambiamento radicale che punta a ridurre il ruolo della piazza come “scorciatoia” per il traffico.

“L’obiettivo non era portare a termine un intervento come tanti realizzato ‘da un Comune in uno spazio pubblico’ ma restituire ‘uno spazio pubblico alla comunità’,” ha affermato Mirandola, sottolineando il valore sociale e comunitario dell’opera.

I veicoli potranno circolare solo ai bordi della piazza, garantendo comunque il passaggio dei mezzi di emergenza. Per contenere il traffico di attraversamento, la vicina Via Nazario Sauro è stata regolata a senso unico.