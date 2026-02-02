Prevenzione nel carrello: nei supermercati Despar di Verona e del Veneto arrivano le arance per Fondazione Airc.

Arance rosse Airc: l’alleanza tra Despar Nord e la ricerca oncologica riparte dal Veneto e da Verona, per la settimana mondiale contro il cancro. Quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati semplicemente adottando uno stile di vita sano e prestando attenzione a ciò che portiamo in tavola. Parte da questo dato fondamentale la nuova edizione della campagna “Arance rosse per la Ricerca”, promossa da Fondazione Airc e sostenuta con forza da Despar Nord (Aspiag Service S.r.l.).

Un impegno che parte dal carrello.

A partire dal 2 febbraio, i cittadini di Verona e di tutto il Veneto troveranno nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar aderenti, delle speciali reticelle di arance rosse, facilmente identificabili grazie al marchio Airc sul packaging. Si tratta di frutti provenienti da filiere controllate a marchio Despar, scelti per garantire l’eccellenza qualitativa ai consumatori.

L’iniziativa non è solo simbolica: per ogni confezione da 2,5 kg acquistata, Despar Nord donerà 50 centesimi alla Fondazione Airc. Questi fondi andranno a finanziare il lavoro di oltre 5 mila ricercatori italiani, impegnati quotidianamente nello sviluppo di nuove strategie per la diagnosi precoce e cure sempre più mirate.

Verona e il Veneto in prima linea per la prevenzione.

La campagna cade in una settimana cruciale, quella del World Cancer Day (4 febbraio), e vede il Veneto protagonista di una vasta mobilitazione di sistema. Francesca Furlan, responsabile Relazioni Esterne di Despar Nord, ha sottolineato come la prevenzione passi attraverso “scelte quotidiane semplici ma consapevoli“, ribadendo l’impegno dell’insegna nel diffondere una cultura del benessere nelle comunità in cui opera.

Una rete di solidarietà nazionale.

L’iniziativa veneta si inserisce in un quadro nazionale imponente: Despar Nord si unisce infatti agli altri soci del Consorzio Despar Italia e a un’alleanza che coinvolge oltre 60 insegne della Grande Distribuzione su tutto il territorio italiano. Con una rete logistica che in Veneto conta migliaia di collaboratori e numerosi punti vendita tra diretti e affiliati, Aspiag Service conferma il proprio ruolo di attore sociale attivo nel territorio regionale.