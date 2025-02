I Simple Minds tornano in Italia: il concerto è all’Arena di Verona

All’Arena di Verona i Simple Minds: la rock band sarà in Italia la prossima estate.

Un’atmosfera senza tempo e una delle band più iconiche della scena musicale mondiale: il 15 luglio 2025, i Simple Minds accenderanno l’Arena di Verona con un concerto che si preannuncia memorabile.

Dopo il trionfo del Global Tour 2024, che ha registrato il tutto esaurito in diverse città italiane, il gruppo scozzese torna nel nostro Paese per un evento speciale in una delle location più suggestive d’Europa. L’Arena, con la sua storia millenaria e la sua acustica straordinaria, diventerà il palcoscenico perfetto per un viaggio musicale tra grandi successi e nuove sonorità.