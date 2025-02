Oniverse, nel 2024 fatturato record per l’azienda di Sandro Veronesi

Sandro Veronesi mette il turbo a Oniverse con un fatturato del 2024 da record.

Il 2024 è stato un anno di grande crescita per Oniverse di Sandro Veronesi, che ha registrato un fatturato record di oltre 3,5 miliardi di euro, segnando un aumento del 13,5% rispetto all’anno precedente. Il gruppo, noto fino al 2023 come Calzedonia Group, continua a espandersi grazie a una rete che oggi conta oltre 5.700 negozi in 59 Paesi e a investimenti strategici nei settori della moda, della nautica e della ristorazione.

Fondata nel 1986, l’azienda ha iniziato il suo percorso con il marchio Calzedonia, per poi ampliarsi con Intimissimi, Tezenis, Falconeri e Atelier Emé. Nel tempo, la crescita non si è limitata al settore dell’abbigliamento: negli ultimi anni, Oniverse ha investito nell’enogastronomia con Signorvino e nella nautica di lusso con Cantiere del Pardo, di cui ha acquisito la maggioranza nel 2023.

L’espansione internazionale ha giocato un ruolo chiave nel successo del gruppo. Nel 2024, il 67% del fatturato è stato generato fuori dall’Italia, segnando un aumento rispetto al 62% del 2023. I principali mercati di crescita sono stati Messico, Stati Uniti, Germania e Francia, con numerose nuove aperture, anche se in numero inferiore rispetto all’anno precedente.

Nel settore enogastronomico, Oniverse punta a rafforzare la presenza di Signorvino, che attualmente conta 41 locali, con 10 nuove aperture previste nel 2025. Parallelamente, cresce il progetto OniWines, che riunisce diverse cantine italiane per valorizzare il patrimonio vitivinicolo nazionale. Tra le acquisizioni più recenti ci sono Podere Guardia Grande in Sardegna e Villa Bucci nelle Marche, due realtà di grande prestigio nel panorama enologico italiano.

Guardando al futuro, Oniverse intende consolidare la propria leadership nei mercati europei e ampliare la presenza in nuove aree strategiche fuori dall’Europa.