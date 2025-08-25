Rami e siepi fuori posto: a Bussolengo scattano le multe per il verde privato.

A Bussolengo il verde privato finisce sotto osservazione: l’amministrazione comunale dice “Basta, adesso scattano le multe”. Infatti il Comune ha avviato un piano di controlli per garantire sicurezza stradale e decoro urbano, invitando i proprietari di giardini, aree verdi e terreni a mantenere siepi e alberature potate.

Il richiamo riguarda in particolare i rami e gli arbusti che sporgono su marciapiedi, strade e piste ciclopedonali, creando disagi e rischi per pedoni, ciclisti e automobilisti. “Un’attenzione particolare va ai più fragili – sottolinea il Comune – come anziani, bambini e persone con disabilità, che hanno diritto a spazi liberi e sicuri”.

Multe a chi non rispetta.

Chi non rispetta le regole rischia sanzioni salate: da 173 a 694 euro, oltre alle eventuali spese per l’intervento sostitutivo se sarà il Comune a dover ripristinare le condizioni di sicurezza. I controlli sono affidati alla Polizia Locale, che ha già iniziato a elevare multe.