A Verona tutto pronto per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione: il programma.

Tutto pronto a Verona per la ricorrenza che sarà commemorata dalla città scaligera, medaglia d’oro al valor militare: l’80esimo anniversario della Liberazione. Sarà il giornalista Paolo Pagliaro l’oratore ufficiale delle celebrazioni in programma venerdì 25 aprile.

Il programma si configura come un itinerario ricco e articolato di eventi, mostre, studi e commemorazioni che in diversi giorni e sedi, daranno un’ampia panoramica sulla memoria storica e il valore della Resistenza in Italia. Non è soltanto un ricordo degli eventi storici, ma un invito alla riflessione sul valore della libertà e della partecipazione civile. Attraverso un caleidoscopio di appuntamenti, le iniziative celebrano la memoria della Resistenza, rafforzando il legame tra passato, presente e futuro per una società che non dimentica e impara dalla propria storia.

Celebrazioni cittadine e commemorazioni ufficiali.

Il culmine delle celebrazioni sarà venerdì 25 aprile, giornata simbolo di liberazione:

Cerimonia istituzionale in piazza Bra. Dalle 9.30, dietro il palco istituzionale, distribuzione di coccarde dedicate, realizzate dall’artista Anna Galtarossa. Un’opera simbolica e partecipativa realizzata appostamento per la speciale occasione.

Dalle 10 prenderanno avvio le celebrazioni, con una serie di eventi ufficiali: l’alzabandiera in piazza Bra, la deposizione di corone ai Monumenti ai Caduti nella guerra di liberazione, al Monumento ai deportati nei lager nazisti e ai Caduti di tutte le guerre. Successivamente si comporrà il corteo cittadino che raggiungerà prima piazza Viviani e poi la Sinagoga ebraica. Al ritorno in piazza Bra saranno effettuati gli interventi commemorativi da parte delle autorità e l’orazione ufficiale. Alle 18, cerimonia dell’Ammainabandiera.

Dalle 9.45 (raduno 9.30) prenderà avvio da piazza Cittadella, angolo via Montanari, l’evento “Reistere, Pedalare, Resistere” la biciclettata sui luoghi della Resistenza a Verona organizzato dall’ANPPIA e FIAB.

Festival “È festa d’aprile!”

Dal 25 aprile al 1° maggio, dalle 9, al Parco della Provianda di Santa Marta – Veronetta, si terrà invece il Festival ‘È festa d’aprile!’ a cura di Anpi Verona, in collaborazione, con Udu Verona, Rete degli Studenti Medi di Verona, ARCI Yanez e CGIL Verona. L’evento vedrà la partecipazione delle associazioni del quartiere e di tutti i soggetti, di natura sociale, che si rivedono nello spirito dell’iniziativa, e che negli anni hanno contribuito in maniera attiva a tenere alti i valori condivisi e che caratterizzeranno i singoli appuntamenti. Per i cittadini, sarà possibile fruire di laboratori e workshop, assieme a presentazioni di libri, momenti di teatro, conferenze frontali, concerti e molto altro.

Il 25 Aprile nelle Circoscrizioni.

Nelle Circoscrizioni previste commemorazioni e messe, che sottolineano il valore della comunità e il ricordo degli eventi tragici e eroici della Resistenza. Programma completo sul sito del Comune di Verona

Memoria e nell’impegno civile.

Gli appuntamenti hanno preso avvio già dal mese dal marzo con iniziative significative, come la commemorazione a Palazzo Barbieri, con il posizionamento di due medaglioni in bronzo raffiguranti Marina Bortolani e Maria Zeni Fracastoro, simbolo del ruolo pionieristico delle donne nella politica locale del dopoguerra. Iniziariva dell’Associazione dei Consiglieri comunali Emeriti.