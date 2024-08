Zanzara dengue, primo caso a Verona: scatta la disinfestazione. Ecco dove e quando. Cosa si deve fare

Allarme zanzara dengue a Verona: scatta la disinfestazione in alcune zone della città. Ecco quando e dove.

Zanzara dengue a Verona, scatta l’allarme. A seguito della segnalazione di un caso di infezione da virus Dengue trasmesso dalla zanzara tigre Aedes albopictus, che ha interessato un cittadino rientrato dall’estero, è stata firmata l’ordinanza che prevede un intervento di disinfestazione nell’area intorno a Via Campagnole – San Michele Extra che include porzioni delle vie Campagnole, Dietro Campagnole, Antonio Salieri e Brognoligo.

Un intervento necessario per prevenire la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica, in linea con le direttive regionali che impongono di effettuare interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d’azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza.

“Si tratta di un virus particolarmente diffuso in alcuni Paesi esteri e per questo è fondamentale mantenere elevata l’attenzione durante i viaggi, specialmente in questo periodo di vacanze – ha commentato l’assessora alla Salute Elisa La Paglia -. Per prevenire la diffusione del virus si raccomanda di non sottovalutare alcun sintomo. Gli enti preposti sono impegnati in stretta collaborazione per tutelare la salute sul territorio”.

La disinfestazione.

Gli interventi adulticidi avranno luogo dalle 23 di questa sera, mercoledì 14 agosto, fino a domani mattina, indicativamente alle 8, e durante queste operazioni i cittadini sono invitati alla chiusura delle finestre per evitare l’esposizione ai prodotti utilizzati. Le attività proseguiranno nella giornata di domani 15 agosto con il trattamento delle caditoie e l’eventuale rimozione di focolai larvali.

Residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona interessata, dovranno favorire l’accesso nelle aree private agli operatori incaricati della disinfestazione della ditta BIBLION SRL, per effettuare i trattamenti larvicidi e adulticidi e per la rimozione dei focolai larvali.

Gestori, responsabili o chiunque abbia la disponibilità di aree con sistemi di raccolta delle acque piovane (privati cittadini, amministratori condominiali, società), sono invitati per tutta la durata degli interventi a:

seguire le istruzioni degli operatori per evitare il riformarsi dei focolai;

dare comunicazione dell’ordinanza esponendone una copia all’ingresso delle abitazioni;

evitare l’abbandono di contenitori che possano raccogliere acqua piovana;

vuotare regolarmente i contenitori o proteggerli adeguatamente mediante zanzariere o coperchi;

trattare l’acqua in tombini e pozzetti con prodotti larvicidi sicuri;

mantenere cortili e aree aperte liberi da rifiuti ed erbacce per evitare ristagni;

tagliare periodicamente l’erba nelle aree scoperte per prevenire l’annidamento delle zanzare;

vuotare piscine non in uso e trattare fontane con larvicidi;

sistemare contenitori e teli di plastica per evitare raccolte d’acqua in caso di pioggia;

chiudere serbatoi d’acqua con adeguati coperchi tenuta;

stoccare copertoni al coperto o protetti con teli impermeabili.

Precauzioni rivolte a residenti delle aree interessate dal trattamento adulticida: