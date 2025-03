Da aprile circonvallazione Oriani tornerà a doppio senso di marcia

Dopo i lavori di asfaltatura, da aprile via Oriani a Verona tornerà a doppio senso di marcia.

Al termine dei lavori programmati di asfaltatura, a partire da aprile via Oriani a Verona tornerà a doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Città di Nimes e Porta Palio.

La segnaletica verrà quindi ripristinata in tal senso. Nelle settimane successive ai lavori si interverrà sul tratto di pista ciclabile in via Oriani, che verrà messo in protezione rispetto al sedime stradale con il posizionamento di alcuni cordoli.