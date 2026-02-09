Verona orfana del Papà del Gnoco per Venardì Gnocolar: il sire scappa a Monteforte.

Clamoroso a Verona, il Papà del Gnoco “scappa” a Monteforte per il Vènardi Gnocolàro: una doccia fredda per i “gnocolovers” veronesi. Se venerdì 13 febbraio cercherete il Papà del Gnoco tra le vie di Verona, quindi, potreste rimanere a bocca asciutta. Il Sire del Carnevale scaligero ha infatti deciso di darsi alla “macchia”, scegliendo l’esilio volontario a Monteforte d’Alpone per il 76esimo Carnevalon de l’Alpon.

Un esilio da Vescovo.

Non si tratta di una semplice gita fuori porta, ma di un gesto dal profondo sapore storico. Il 496esimo Papà del Gnoco si ritirerà all’interno del Palazzo Vescovile di Monteforte. Il motivo? Onorare la storia: proprio tra quelle mura, tra il 1801 e il 1805, si rifugiò il Vescovo di Verona per sfuggire all’occupazione francese. Una scelta di classe per il nostro Sire, che verrà accolto con tutti gli onori dal padrone di casa: il Principe del Gnoco.

L’incontro tra Titani del Carboidrato.

Il momento clou sarà l’abbraccio tra le due maschere. Se il Papà del Gnoco non ha bisogno di presentazioni, il Principe del Gnoco è il cuore di Monteforte: una figura dal volto umano e sociale, spesso interpretata da persone fragili (storici i fratelli Flaminio e Battista Dian), che apre le sfilate brandendo una forchetta monumentale.

Gnocchi, cannella e tanto ritmo.

Dalle ore 19 il centro storico di Monteforte si trasformerà in una cucina open air. Se pensate di conoscere gli gnocchi, preparatevi a ricredervi: qui la tradizione li vuole conditi con pomodoro, zucchero e cannella. Un mix audace che conquisterà il palato del Papà del Gnoco e del suo Senato, pronti a sfilare insieme a carri allegorici, bande e majorettes.

E per chi ha ancora energia dalle 20.30 si alza il volume con il Dj set di Dj Andrix e l’energia del vocalist Bongio, per una notte di divertimento in musica.

Il calendario per non perdere la bussola

Il Carnevalon non finisce certo venerdì! Ecco i prossimi appuntamenti.